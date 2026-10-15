Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM

Theo nhận xét của cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong số 364 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, ngoài học sinh của 4 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (P.Chợ Quán), Trần Đại Nghĩa (P.An Khánh), Hùng Vương (P.Thủ Dầu Một), Lê Quý Đôn (P.Phước Thắng), còn có sự xuất hiện của học sinh ở các trường THPT thường, của 3 khu vực.

Chẳng hạn, môn toán có 30 học sinh với điểm chuẩn 23,25. Trong đó có học sinh của Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Trung Phú (xã Phú Hòa Đông)...

Môn tiếng Anh có 31 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi học sinh giỏi quốc gia với điểm chuẩn 26,85 thì ngoài học sinh ở các trường THPT chuyên còn có học sinh của Trường THPT Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội)…

Với điểm chuẩn 18,25, môn ngữ văn có 31 học sinh vào đội tuyển. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Nguyễn Công Trứ (P.Thông Tây Hội), Ngô Quyền (P.Tân Mỹ), Lê Trọng Tấn (P.Tân Sơn Nhì), Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa), Mạc Đĩnh Chi (P.Bình Phú), THPT Võ Thị Sáu (Đặc khu Côn Đảo).

Môn tin học có 30 học sinh, điểm chuẩn là 20,8. Trong đó có học sinh của Trường THPT Phú Nhuận (P.Đức Nhuận), Trần Hưng Đạo (P.An Nhơn), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành, TP.HCM) vinh danh 2 học sinh được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia ẢNH: NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Môn hóa học có 31 học sinh được chọn với điểm chuẩn là 13,125. Ngoài học sinh ở trường chuyên còn có học sinh Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Môn vật lý có 31 học sinh với điểm chuẩn 8,25. Trong đó có học sinh Trường THPT Gia Định (P. Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất)...

Môn tiếng Nhật có 30 học sinh, điểm chuẩn là 20. Trong đó có học sinh Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn), Nguyễn Hữu Huân (P.Thủ Đức), Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa)...

Môn địa lý có 30 học sinh, điểm chuẩn 15. Trong đó có học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (P.Bình Phú), Hoàng Hoa Thám (P.Gia Định), Võ Thị Sáu (P.Gia Định); Nguyễn Huệ (P.Long Bình).

Môn tiếng Pháp có 30 học sinh với điểm chuẩn 21,375. Trong đó có học sinh Trường THPT Marie Curie, Nguyễn Thị Minh Khai (P.Xuân Hòa)...

Môn lịch sử có 30 học sinh với điểm chuẩn 18,5. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Huệ (P.Long Bình), Võ Thị Sáu (P.Gia Định), Nguyễn Thượng Hiền (P.Tân Sơn Nhất), Gia Định (P.Thạnh Mỹ Tây), Vũng Tàu, Trần Nguyên Hãn (P.Tam Thắng)…

Môn tiếng Trung có 30 học sinh và điểm chuẩn là 20,8. Trong đó có học sinh của Trường THPT Nguyễn Hiền (P.Bình Thới), Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), Văn Lang (P.Chợ Lớn), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P.Minh Phụng)...

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh được chọn vào đội dự tuyển có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở và tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá trong thời gian bồi dưỡng. Căn cứ kết quả các bài kiểm tra đánh giá, Ban Chỉ đạo thi quyết định danh sách học sinh được chọn từ đội dự tuyển vào đội tuyển chính thức của TP.

Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường có học sinh trong đội dự tuyển đảm bảo và tạo điều kiện cần thiết để học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn luyện, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong trường hợp học sinh được chọn nhưng không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ quá trình bồi dưỡng do phải tham gia các hoạt động khác của nhà trường làm ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng đội dự tuyển, hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM ẢNH: BẢO CHÂU

Vào ngày 23-24.9 vừa qua, TP.HCM đã có 4.622 thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027 của 12 môn bao gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Những môn thi có nhiều thí sinh tham dự nhất lần lượt là môn tiếng Anh: 779 thí sinh, ngữ văn 746 thí sinh, toán 642 thí sinh, hóa 408 thí sinh. Tiếp đến là các môn vật lý, sinh học, lịch sử, tin học có từ 300 đến khoảng 400 thí sinh. Ba môn tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật có số thí sinh dự thi ít nhất với khoảng từ 88 đến 150 thí sinh dự thi/môn.