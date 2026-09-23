TP.HCM: Tăng cường phòng, chống gian lận trong thi tuyển học sinh giỏi quốc gia

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, có 4.622 thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Cụ thể, TP sẽ tổ chức chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của 12 môn bao gồm: Ngữ văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật.

Những môn thi có nhiều thí sinh tham dự nhất lần lượt là môn tiếng Anh: 779 thí sinh, ngữ văn 746 thí sinh, toán 642 thí sinh, hóa 408 thí sinh. Tiếp đến là các môn vật lý, sinh học, lịch sử, tin học có từ 300 đến khoảng 400 thí sinh. Ba môn tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật có số thí sinh dự thi ít nhất với khoảng từ 88 đến 150 thí sinh dự thi/môn.

Kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM được tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận đảm bảo nghiêm túc ẢNH: BẢO CHÂU

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24.9, thí sinh dự thi tại 4 địa điểm: Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, P.Chợ Quán); Trường THPT Marie Curie (số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Xuân Hòa); Trường THPT chuyên Hùng Vương (số 593 Đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một ); Trường THPT Vũng Tàu (số 9 Thi Sách, P.Tam Thắng).

Mỗi môn thi có 2 bài thi, thời gian làm mỗi bài thi là 180 phút. Bài thi thứ 2 đối với các môn ngoại ngữ là phần thi nghe; Tin học thực hiện lập trình trên máy tính với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết sở sẽ tuyển chọn học sinh tiêu biểu của các trường THPT để thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2026 - 2027. Việc tổ chức kỳ thi được thực hiện an ninh, an toàn nghiêm túc, chính xác, khách quan và công bằng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ GD-ĐT.

Phân công cán bộ coi thi, giám sát theo đúng quy định; tổ chức phổ biến đầy đủ quy chế thi, quán triệt rõ trách nhiệm và vai trò của từng vị trí đến toàn bộ cán bộ tham gia kỳ thi trước khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt lưu ý phổ biến đến cán bộ coi thi và thí sinh các vật dụng được phép mang vào phòng thi theo quy định.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia của TP.HCM ẢNH: BẢO CHÂU

Quán triệt cán bộ coi thi đề cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, đúng quy chế. Đặc biệt, đối với các phòng thi môn tin học và ngoại ngữ, ưu tiên bố trí cán bộ coi thi có kinh nghiệm, am hiểu đặc thù tổ chức thi của từng môn; cán bộ kỹ thuật phải có mặt thường trực tại hành lang khu vực phòng thi máy vi tính trong toàn bộ thời gian tổ chức thi, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và xử lý ngay khi cán bộ coi thi phát sinh yêu cầu hỗ trợ. Cán bộ được phân công phải được hướng dẫn đầy đủ về quy trình, thao tác nghiệp vụ trước khi thực hiện nhiệm vụ và chủ động phối hợp với cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh;

Phổ biến và nhắc nhở cán bộ coi thi kịp thời báo cáo ban lãnh đạo điểm thi khi phát sinh vấn đề bất thường trong quá trình tổ chức thi, không tự ý giải quyết khi chưa có ý kiến chỉ đạo. Ban lãnh đạo điểm thi có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý kịp thời và báo cáo ngay về Sở GD-ĐT khi có các vấn đề phát sinh.

Trách nhiệm của học sinh và nhà trường khi được chọn vào đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các trường chuyên cử tối thiểu 50% học sinh của khối 12 dự thi theo môn chuyên đang học; Đối với khối 10 và khối 11, số học sinh được cử dự thi theo môn chuyên đang học căn cứ nhu cầu thực tế của đơn vị nhưng không vượt quá 50% học sinh thuộc khối đó.

Các trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT còn lại cử học sinh dự thi theo quy mô trường như sau: Trường từ 28 lớp trở lên cử tối đa 5 học sinh/môn thi; trường dưới 28 lớp cử tối đa 3 học sinh/môn thi.

Đồng thời Sở GD-ĐT lưu ý, các trường THPT chuyên có trách nhiệm bắt buộc tham gia kỳ thi. Đối với các trường THPT và các trường phổ thông có cấp THPT, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị và nhu cầu của học sinh, hiệu trưởng nhà trường quyết định đăng ký tham gia toàn bộ hoặc một số môn thi theo số lượng học sinh quy định.

Lễ ra quân đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi chọn đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT Gia Định (P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.HCM) ẢNH: KHOA TÔ

Sở GD-ĐT cũng quy định bài thi được chấm theo thang điểm 20; điểm xét tuyển là tổng điểm của 2 bài thi. Căn cứ kết quả bài thi, nội dung đề thi, các văn bản chỉ đạo có liên quan của Bộ GD-ĐT và tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo thi xem xét, quyết định số lượng học sinh được công nhận trúng tuyển vào đội dự tuyển của TP theo thứ tự ưu tiên điểm thi từ cao xuống thấp.

Học sinh được chọn vào đội dự tuyển có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi ôn tập, bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở và tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đánh giá trong thời gian bồi dưỡng. Căn cứ kết quả các bài kiểm tra đánh giá, Ban Chỉ đạo thi quyết định danh sách học sinh được chọn từ đội dự tuyển vào đội tuyển chính thức của TP.

Sở GD-ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường có học sinh trong đội dự tuyển đảm bảo và tạo điều kiện cần thiết để học sinh tham gia đầy đủ các buổi ôn luyện, bồi dưỡng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong trường hợp học sinh được chọn nhưng không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ quá trình bồi dưỡng do phải tham gia các hoạt động khác của nhà trường làm ảnh hưởng đến quy mô và chất lượng đội dự tuyển, hiệu trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT.