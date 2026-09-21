Cuộc thi Olympic TP.HCM dành cho học sinh phổ thông thay đổi về đối tượng dự thi

Theo quy định của Sở GD-ĐT, từ năm học 2026-2027 trở đi, sở này chỉ tổ chức cuộc thi Olympic TP.HCM dành cho học sinh lớp 11 thay vì học sinh lớp 10 và 11 như năm học trước nhằm thực hiện việc giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian; tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Đây là lần đầu tiên Sở GD-ĐT điều chỉnh về đối tượng tham gia cuộc thi Olympic này.

Đối tượng tham gia là học sinh lớp 11 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDTX-GDNN, có kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2026 - 2027 từ mức khá trở lên và được đơn vị tuyển chọn vào đội tuyển của đơn vị. Mỗi trường đăng ký tối đa 3 học sinh/môn.

Sở này cũng quy định rõ, học sinh trong đội tuyển của TP thi học sinh giỏi quốc gia không được tham gia cuộc thi. Học sinh trường THPT chuyên không tham gia đội tuyển học sinh giỏi của TP thi quốc gia được đăng ký dự thi môn khác môn chuyên đang học.

Sở GD-ĐT cho biết mục đích nhằm phát hiện và bồi dưỡng kịp thời những học sinh có năng khiếu, năng lực tư duy xuất sắc ở các môn học để tạo nguồn học sinh giỏi cho đội tuyển học sinh giỏi của TP tham gia các kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi giữa đội ngũ giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục trung học.

Cuộc thi Olympic dành cho học sinh phổ thông sẽ chỉ dành cho học sinh lớp 11 ẢNH: BÍCH THANH

Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên, học sinh tiếp cận nội dung dạy học hiện đại, gắn liền với việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục trong bối cảnh mới. Góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra và đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo Chương trình GDPT 2018.

Cuộc thi tổ chức vào ngày 19.3 với nội dung thi Chương trình GDPT 2018, theo định hướng đánh giá năng lực tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực vận dụng vào thực tiễn cuộc sống của học sinh.

Hình thức thi tự luận: Các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ (định hướng công nghiệp), công nghệ (định hướng nông nghiệp), tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe).

Hình thức thi lập trình máy tính: môn Tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Thời gian làm bài thi: 120 phút tất cả các môn thi.

Cuộc thi chỉ xếp giải cá nhân (nhất, nhì, ba) theo từng môn thi và khối lớp dự thi. Tổng số giải thưởng được xếp không vượt quá 60% tổng số thí sinh thực tế tham gia dự thi của môn đó.

Cơ cấu tỷ lệ đạt giải cụ thể tính trên tổng số thí sinh dự thi của từng môn thi như sau:

Giải nhất: Tối đa 5% tổng số thí sinh dự thi của môn đó.

Giải nhì: Tối đa 20% tổng số thí sinh dự thi của môn đó.

Giải ba: Tối đa 35% tổng số thí sinh dự thi của môn đó.

Vào đầu tháng 9, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai đến UBND 168 xã, phường, đặc khu, gần 2.000 các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian; tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi.

Cụ thể, Sở GD-ĐT quy định các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp TP đối với giáo dục phổ thông từ năm học 2026 - 2027 như sau:

TT Tên cuộc thi, kỳ thi, hội thi, khảo sát năng lực Đối tượng/Lớp Ghi chú Cuộc thi, kỳ thi, hội thi dành cho học sinh 1 Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. THCS, THPT Triển khai theo Thông tư số 06/2024/TT- BGDĐT ngày 10.4.2024 và Thông tư số 24/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT về Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT. 2 Kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi cấp thành phố. Lớp 9, 12 3 Cuộc thi Olympic TP.HCM cho học sinh phổ thông. Lớp 11 4 Hội thi các môn ngoại ngữ giáo dục phổ thông cấp thành phố. THCS, THPT Gồm các nội dung thi hùng biện tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung. 5 Hội thi Khéo tay kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp thành phố. THCS, THPT Gồm các nội dung: Thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp THCS, "Đầu bếp trẻ". Kỳ khảo sát năng lực dành cho học sinh 1 Khảo sát năng lực học sinh phổ thông cấp thành phố. Lớp 3, 7, 9, 11 Gồm khảo sát năng lực học sinh lớp 3, lớp 7; khảo sát năng lực ngoại ngữ lớp 9, lớp 11.

2

TT Tên cuộc thi, kỳ thi, hội thi, khảo sát năng lực. Đối tượng/Lớp Ghi chú Hội thi dành cho giáo viên 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp thành phố. Giáo viên THPT Triển khai theo kế hoạch số 476/KH-BGDĐT ngày 26.3.2026 của Bộ GD-ĐT về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp các sở GD-ĐT năm 2026. 2 Hội thi Thiết kế chủ đề dạy học STEM/STEAM, chủ đề dạy học số cấp thành phố. Giáo viên THCS, THPT Các cuộc thi, hội thi triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT (nếu có) 1 Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp thành phố. Giáo viên, học sinh tiểu học, THCS, THPT. Triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. 2 Cuộc thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp thành phố. Giáo viên tiểu học, THCS, THPT. Triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT. 3 Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo. Học sinh THCS, THPT Phối hợp phòng Quản lý chất lượng; triển khai theo Kế hoạch của Bộ GD-ĐT. 4 Cuộc thi online "Học sinh với An ninh mạng 2026". Học sinh THCS, THPT Triển khai theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT.



