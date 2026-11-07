'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026': Hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Gia Định hào hứng trải nghiệm

Ngày 6.11, Chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026' do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam tổ chức đã chính thức mở màn tại Trường ĐH Gia Định, phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia các trò chơi vận động, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng với chủ đề "Cùng sinh viên cân bằng dinh dưỡng - Sống khỏe mỗi ngày".

Sinh viên Trường ĐH Gia Định thích thú trải nghiệm các hoạt động tại ngày hội 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026' ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không chỉ tạo không gian vui chơi, giao lưu, chương trình còn hướng đến việc trang bị cho sinh viên những kiến thức thiết thực về chăm sóc sức khỏe, những thông điệp về dinh dưỡng cân bằng, vận động hợp lý và hình thành thói quen sống tích cực được truyền tải gần gũi, dễ tiếp cận hơn với người trẻ.

Là điểm khởi đầu cho hành trình năm 2026, Trường ĐH Gia Định cũng là nơi để thông điệp sống xanh, sống khỏe được lan tỏa đến đông đảo sinh viên.

Những hoạt động trải nghiệm bên cạnh kiến thức chuyên môn trên giảng đường góp phần giúp người trẻ nâng cao nhận thức, chủ động hơn trong việc chăm sóc bản thân và phát triển toàn diện.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là chuyên đề về cân bằng dinh dưỡng, giúp sinh viên hiểu rõ hơn cách lựa chọn thực phẩm và xây dựng bữa ăn phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Ban tổ chức trao nhiều phần quà hấp dẫn cho những sinh viên tham gia ngày hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại hội trường, BS.CKI Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy, đã mang đến những kiến thức thiết thực thông qua chủ đề “Tôi là chuyên gia dinh dưỡng”.

Đáng chú ý, công thức dinh dưỡng 4 - 5 - 1 được giới thiệu tại chương trình đã giúp sinh viên hình dung đơn giản hơn về một bữa ăn khoa học. Đây là những nguyên tắc gần gũi, có thể áp dụng ngay trong việc lựa chọn thực phẩm và xây dựng thực đơn hằng ngày.