'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026': Mở màn ấn tượng ở Trường ĐH Gia Định

Sáng 6.11, hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Gia Định (phường Hạnh Thông, TP.HCM) đã tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm trò chơi, tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng với chủ đề "Cùng sinh viên cân bằng dinh dưỡng - Sống khỏe mỗi ngày".

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026", do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam và Trường Đại học Gia Định tổ chức.

Sinh viên cầm trên tay những tấm vé sẵn sàng tham gia hoạt động tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng tại các gian hàng của chương trình, sáng 6.11 Ảnh: Ngọc Dương

Sứ mệnh của chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe"

"Thời sinh viên là giai đoạn quan trọng để mỗi người tích lũy tri thức, phát triển bản thân và chuẩn bị hành trang cho tương lai. Tuy nhiên, trước nhịp sống năng động cùng áp lực học tập, nhiều bạn trẻ chưa có đủ thời gian và điều kiện để duy trì chế độ ăn uống cân bằng, vận động thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên phát biểu mở đầu chương trình.

Sức khỏe là nền tảng để sinh viên học tập tốt, làm việc hiệu quả và theo đuổi những ước mơ dài hạn. Bên cạnh việc chăm sóc bản thân, ý thức bảo vệ môi trường cũng ngày càng trở thành trách nhiệm cần thiết của mỗi người trẻ.

Xuất phát từ mong muốn đó, Báo Thanh Niên triển khai chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe", với mục tiêu đồng hành cùng sinh viên nâng cao kiến thức dinh dưỡng, xây dựng lối sống lành mạnh và hình thành những thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn phát biểu tại chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Trải qua 3 mùa tổ chức, từ năm 2023, 2024 và 2025, chương trình đã đến với sinh viên tại 10 trường đại học, từng bước lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống xanh trong môi trường học đường.

Năm 2026, chương trình tiếp tục gặp gỡ sinh viên tại 6 trường đại học, gồm 3 trường ở khu vực phía Nam và 3 trường ở khu vực phía Bắc. Đây không chỉ là sự mở rộng về phạm vi tổ chức, mà còn thể hiện mong muốn lan tỏa kiến thức và khuyến khích lối sống lành mạnh đến đông đảo người trẻ trên cả nước.

Hôm nay ngày 6.11, Trường Đại học Gia Định là điểm mở đầu cho chuỗi hành trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026". PGS.TS Phạm Văn Song - Quyền hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định bày tỏ niềm vui khi những hoạt động ý nghĩa của chương trình năm nay được mở đầu với sinh viên nhà trường.

PGS.TS Phạm Văn Song bày tỏ niềm vui khi chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026 đến với Trường Đại học Gia Định Ảnh: Ngọc Dương

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, bên cạnh trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, rèn luyện khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện, tinh thần học tập suốt đời, vốn ngoại ngữ thì sự phát triển toàn diện về thể lực rất được nhà trường chú trọng.

"Giữa nhịp sống hiện đại cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe" có ý nghĩa rất lớn với sinh viên. Chương trình giúp các em trang bị kiến thức về dinh dưỡng, xây dựng lối sống lành mạnh, đảm bảo phát triển sức khỏe để học tập, sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động tương lai", PGS.TS Phạm Văn Song chia sẻ.

Sinh viên xếp hàng đợi tham gia trò chơi Ảnh: Ngọc Dương

Sự kiện thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia Ảnh: Ngọc Dương

"Một hành động nhỏ được duy trì có thể tạo nên giá trị lâu dài"

Chương trình năm nay chú trọng nâng cao nhận thức về dinh dưỡng với tinh thần "nhanh – gọn – cân bằng dinh dưỡng" cho sinh viên. Tại Trường Đại học Gia Định sáng nay có 2 hoạt động diễn ra song song.



Ở hội trường, sinh viên được BS.CKI Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, cách xây dựng bữa ăn đủ chất… trong buổi trò chuyện với chủ đề "Tôi là chuyên gia dinh dưỡng".

Bác sĩ Phương Thùy đã giới thiệu công thức ăn uống 4 - 5 - 1 sinh viên rất hữu ích, cụ thể:



4 là: Cân bằng 4 yếu tố các chất trong bữa ăn gồm, bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.



5 là: Phối hợp ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm trong bữa ăn, gồm: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.



1 là: 1 bữa ăn cân đối dinh dưỡng và an toàn.

Bác sĩ Phương Thùy giới thiệu công thức ăn uống 4 - 5 - 1 Ảnh: Ngọc Dương

Sinh viên lắng nghe chuyên gia chia sẻ kiến thức dinh dưỡng Ảnh: Ngọc Dương

Tiếp theo, bà Hồ Bảo Anh - chuyên viên bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam đã dẫn sinh viên tham quan nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất mì gói thông qua đoạn clip trực quan sinh động. Sinh viên có cơ hội tìm hiểu đúng - đủ về sản phẩm mì ăn liền, giá trị dinh dưỡng, cách sử dụng đúng cách...



Sau khi được các chuyên gia chia sẻ, sinh viên sẽ được "ôn bài" bằng cách trả lời những câu hỏi trắc nghiệm và nhận về những phần quà hấp dẫn.

Trong khuôn viên trường, cả ngàn sinh viên được tham gia nhiều trò chơi lồng ghép tìm hiểu kiến thức về dinh dưỡng, cách xây dựng thực đơn đủ chất, khoa học và nhận quà.

Bên cạnh xây dựng lối sống khỏe, ban tổ chức còn hướng sinh viên đến hình thành lối sống xanh, bền vững thông qua những hoạt động nhỏ, gắn liền với bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải.

Bà Trần Thị Bích Vân - Phó phòng Văn phòng Tổng Giám Đốc Công ty Acecook Việt Nam tặng quà cho sinh viên Ảnh: Ngọc Dương

Sinh viên hào hứng với hoạt động chụp ảnh lấy ngay trong chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Sinh viên được tiếp năng lượng từ những ly mì nóng hổi khi tham gia chương trình Ảnh: Ngọc Dương

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, lối sống khỏe không chỉ là bữa ăn dinh dưỡng mà còn là duy trì thói quen vận động, nghỉ ngơi hợp lý và quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Sống xanh cũng có thể bắt đầu từ những việc làm giản dị như hạn chế sản phẩm dùng một lần, thu gom bao bì đúng cách, tiết kiệm điện nước và giữ gìn môi trường học tập sạch đẹp.

"Chúng tôi tin rằng những thay đổi tích cực không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn lao. Một bữa ăn cân bằng hơn, một giờ vận động mỗi ngày hay một hành động nhỏ vì môi trường, nếu được duy trì thường xuyên, đều có thể tạo nên giá trị lâu dài. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ tích cực tham gia các hoạt động, chủ động trao đổi với chuyên gia, tiếp nhận kiến thức mới và vận dụng những điều hữu ích vào cuộc sống của mình", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhắn nhủ.



