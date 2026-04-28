Vì sao nhà sách Cá Chép thông báo ngừng hoạt động sau hơn một thập niên?
Vì sao nhà sách Cá Chép thông báo ngừng hoạt động sau hơn một thập niên?

Kinh Luân
28/04/2026 06:25 GMT+7

Nhà sách Cá Chép, một trong những không gian sách mang dấu ấn riêng tại TP.HCM, sẽ ngừng hoạt động sau 13 năm gắn bó với độc giả. Giữa sự dịch chuyển của thói quen đọc và áp lực từ thương mại điện tử, sự khép lại của Cá Chép không chỉ là chuyện đóng cửa một nhà sách, mà còn là lời tạm biệt với một điểm hẹn văn hóa

Sau 13 năm hiện diện như một điểm hẹn văn hóa quen thuộc giữa lòng TP.HCM, Nhà sách Cá Chép chi nhánh 211–213 Võ Văn Tần sẽ chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15.6.2026.

Sự khép lại ấy không chỉ là câu chuyện của một cửa hàng sách ngừng hoạt động, mà còn gợi lên nhiều tiếc nuối đối với những độc giả từng xem nơi đây như một “ốc đảo văn hóa” giữa nhịp sống đô thị tất bật.

Nhà sách Cá Chép là một phần ký ức thanh xuân của nhiều bạn trẻ

 Ra đời từ năm 2013, Nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại TP.HCM. Không chỉ đơn thuần là nơi mua bán sách, Cá Chép được xây dựng như một không gian văn hóa đọc kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật.

Chính sự chỉn chu trong không gian, tinh thần thẩm mỹ và cảm giác gần gũi đã khiến Nhà sách Cá Chép trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc, đặc biệt là người trẻ. Trong suốt hơn một thập niên, nơi đây không chỉ bán sách mà còn góp phần nuôi dưỡng một nếp sống đọc, một thói quen gặp gỡ và đối thoại qua sách.

Lập thư viện lưu động giữa sân trường cho học sinh đọc sách

