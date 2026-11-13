Cô giáo biến khoảnh khắc đáng yêu của học trò thành những video triệu view

Đó là những bài tập, câu trả lời của học sinh lớp 1.1, Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ, phường Vườn Lài, TP.HCM. Ở lứa tuổi mới làm quen với con chữ, các em có những cách viết, cách diễn đạt rất riêng.

Có khi một từ được viết theo cách phát âm, có khi một câu trả lời ngắn ngủi lại khiến người lớn phải bật cười.

Người ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc này là cô giáo Nguyễn Thị Tài Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp. Trên TikTok, tài khoản mang tên “Cô giáo WinLin” hiện thu hút hơn 500.000 người theo dõi.

Cô Nguyễn Thị Tài Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1, Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ ẢNH: VŨ ĐOAN

Từ những tình huống tưởng chừng rất đỗi bình thường trong lớp học, cô Linh đã sáng tạo nên những video ngắn, có clip đạt hàng chục triệu lượt xem, thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Không cần những kịch bản cầu kỳ, chính sự hồn nhiên, cách diễn đạt ngộ nghĩnh và những câu trả lời bất ngờ của học trò đã tạo nên nét riêng, sức hút cho nội dung mà cô Linh xây dựng.

Điểm thú vị trong những video của cô Linh nằm ở cách khai thác các tình huống gần gũi với đời sống và việc học của trẻ nhỏ. Chỉ từ một câu hỏi đơn giản, mỗi học sinh lại có một cách trả lời khác nhau. Có em khiến người xem bật cười vì cách viết ngộ nghĩnh, có em lại gây bất ngờ bởi những liên tưởng rất riêng.

Từ những tình huống tưởng chừng rất đỗi bình thường trong lớp học, cô Linh đã sáng tạo nên những video ngắn, có clip đạt hàng chục triệu lượt xem ẢNH: VŨ ĐOAN

Hàng chục triệu lượt xem có thể là điều khiến nhiều người biết đến cô giáo và lớp học 1.1, nhưng phía sau sức lan tỏa ấy vẫn là những giờ học bình dị, những tiếng cười trong trẻo và hành trình trưởng thành của các em nhỏ.

Bởi đôi khi, điều khiến người ta nhớ về tuổi học trò không phải là những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc ngây ngô, đáng yêu mà khi lớn lên, mỗi người đều muốn được một lần nhìn lại.