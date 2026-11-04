Bên trong ngôi trường mầm non công lập mới xây dựng 45 tỉ đồng, đẹp như trường quốc tế

Với tổng mức đầu tư gần 45 tỉ đồng, Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 không chỉ bổ sung thêm cơ sở vật chất giáo dục cho địa phương mà còn mang đến không gian học tập mới, đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc bắt mắt, ngôi trường còn được kỳ vọng góp phần giải quyết nhu cầu trường lớp ngày càng tăng tại địa phương. Khởi công từ tháng 11.2025, Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 được xây dựng trên khu đất rộng 4.000 m².

Công trình chính gồm khối nhà hình chữ U, cao 3 tầng với 12 phòng học và 3 phòng chức năng dành cho các hoạt động âm nhạc, tin học, giáo dục thể chất. Các không gian được thiết kế với tông màu trắng và cam chủ đạo, tạo cảm giác tươi sáng, thân thiện với lứa tuổi mầm non.

Bên cạnh khu vực học tập, trường còn có hội trường đa năng, khối hành chính, các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Một ngôi trường mới không chỉ mang đến diện mạo khang trang cho địa phương mà còn là nơi gửi gắm những năm tháng đầu đời của nhiều trẻ nhỏ. Với phụ huynh, bên cạnh không gian học tập đẹp và hiện đại, điều được quan tâm hơn cả vẫn là sự an toàn, chất lượng chăm sóc và môi trường giúp con phát triển toàn diện.

Tính đến thời điểm công bố hoạt động đã có 55 hồ sơ đăng ký học. Tập thể giáo viên, nhân viên cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đón các bé.