Trường mầm non công lập ở TP.HCM có diện mạo đẹp như trường quốc tế

Khởi công từ tháng 11.2025, công trình được xây dựng trên khu đất rộng 4.000 m², với 2 màu sắc chủ đạo là trắng và cam. Khối nhà chính có thiết kế hình chữ U, gồm 3 tầng với 12 phòng học, 3 phòng chức năng phục vụ các hoạt động âm nhạc, tin học, giáo dục thể chất cùng khu hành chính, hội trường đa năng và các hạng mục phụ trợ.

Ngoài không gian học tập, trường còn được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu vực để xe có mái che dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án gần 45 tỉ đồng.

Ông Võ Văn An, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo, phát biểu tại lễ công bố hoạt động Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 ẢNH: VŨ ĐOAN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn An, Phó chủ tịch UBND phường Tân Tạo cho biết: "Cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, dân số trên địa bàn phường ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu trường lớp, đặc biệt ở bậc mầm non. Việc đưa phân hiệu mới vào hoạt động sẽ góp phần bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, giảm áp lực trường lớp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ huynh trong việc đưa đón trẻ. Qua đó, địa phương từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ".

Cô Bùi Thị Thanh Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Tạo 1, chia sẻ niềm vui khi tập thể giáo viên, nhân viên được làm việc trong ngôi trường mới khang trang, có thiết kế và màu sắc thân thiện với trẻ nhỏ.

Cô Hạnh cho hay: "Học sinh theo học tại phân hiệu sẽ được thụ hưởng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị và đồ chơi bảo đảm theo quy định. Nhà trường cũng chú trọng chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư bếp ăn đáp ứng quy trình một chiều và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các lớp học để phụ huynh yên tâm".

Lãnh đạo phường Tân Tạo cùng giáo viên Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 ẢNH: VŨ ĐOAN

Bên trong ngôi trường mầm non công lập mới xây dựng 45 tỉ đồng, đẹp như trường quốc tế

Hiện nhà trường đã tiếp nhận 55 hồ sơ đăng ký học. Dự kiến từ ngày 5.11, các bé sẽ chính thức đến trường.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận tại Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1:

Phân hiệu Trường mầm non Tân Tạo 1 tại địa chỉ 257/15/60/2 đường Lê Đình Cẩn có diện mạo đẹp như trường quốc tế ẢNH: VŨ ĐOAN

Khuôn viên trường có màu sắc nổi bật, thân thiện với trẻ nhỏ ẢNH: VŨ ĐOAN

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng 4.000 m² nên có không gian sân chơi rộng rãi, thoáng mát ẢNH: VŨ ĐOAN

Các lớp học khang trang, sạch sẽ và hiện đại giúp học sinh thoải mái học tập ẢNH: VŨ ĐOAN

Phòng chức năng phục vụ các chương trình, hoạt động tin học ẢNH: VŨ ĐOAN

Phòng học âm nhạc dành cho các bé ẢNH: VŨ ĐOAN

Thiết bị và đồ chơi bảo đảm theo quy định, học sinh yên tâm khi sử dụng ẢNH: VŨ ĐOAN

Các bức tường được trang trí bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh ẢNH: VŨ ĐOAN

Lối đi sân trường kết nối các khối nhà lớp học rộng rãi và sạch sẽ ẢNH: VŨ ĐOAN