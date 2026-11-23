Giữa nhịp sống hiện đại, có những câu chuyện văn hóa vẫn âm thầm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ở Nam Ô, Đà Nẵng, đó là những mái đình cổ, giếng làng, tín ngưỡng của cư dân miền biển và đặc biệt là nghề làm nước mắm truyền thống. Với mong muốn đưa những giá trị ấy đến gần hơn với cộng đồng, một nhóm sinh viên đã chọn cách kể chuyện bằng chính những trải nghiệm thực tế.

Hành trình mang tên "Từ vị mặn kể chuyện làng" do nhóm sinh viên Trường ĐH FPT Đà Nẵng thực hiện, đưa người tham gia khám phá những nét văn hóa đặc trưng của làng Nam Ô.