Sáng 21.11, đông đảo sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã hào hứng tham gia ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026”, tạo nên bầu không khí trẻ trung, sôi động và ngập tràn tiếng cười.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam tổ chức với mong muốn mang đến cho sinh viên cơ hội vừa học hỏi kiến thức, vừa trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Sinh viên HUTECH hào hứng tham gia trải nghiệm các gian hàng trò chơi tại chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài những trò chơi trò chơi vận động thú vị, người tham gia còn được thưởng thức miễn phí những ly mì nóng hổi và mang về nhiều phần quà tặng hấp dẫn. Không chỉ là những trò chơi giải trí, mỗi hoạt động còn được thiết kế để đưa kiến thức về dinh dưỡng và lối sống lành mạnh đến gần hơn với người trẻ.

Cách xây dựng một bữa ăn cân bằng, đầy đủ dưỡng chất cũng được chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ, giúp sinh viên có thêm thông tin để lựa chọn và sử dụng thực phẩm hợp lý trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của sinh viên là phần tìm hiểu về quy trình sản xuất mì ăn liền, giá trị dinh dưỡng và cách sử dụng sản phẩm của Công ty Acecook Việt Nam.

Báo Thanh Niên đã trao tặng 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên HUTECH ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp sức cho sinh viên trên hành trình học tập. Dịp này, Báo Thanh Niên đã trao tặng 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên HUTECH có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên để các bạn tiếp tục nỗ lực, theo đuổi ước mơ.