Chuyên gia bật mí bí quyết dinh dưỡng giúp sinh viên ăn ngon, sống khỏe

Không khí sôi động, hào hứng của chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” đã lan tỏa khắp sân Trường ĐH Lạc Hồng, phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai, vào sáng 14.11.

Với sự tham gia của gần 2.000 sinh viên, chương trình mang đến nhiều trò chơi vận động thú vị, thưởng thức những ly mì nóng hổi miễn phí và mang về nhiều phần quà tặng hấp dẫn.

Bên cạnh những hoạt động trải nghiệm, sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng còn có dịp tiếp cận những kiến thức thiết thực về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Chương trình còn đặt ra một vấn đề gần gũi với chính cuộc sống thường ngày của những người trẻ: ăn uống thế nào để khỏe mạnh và đủ chất?

BS.CKI Hà Phương Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ với các sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng, ngày 14.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo các chuyên gia, áp lực học tập, lịch sinh hoạt thất thường và tâm lý muốn tiết kiệm thời gian khiến nhiều sinh viên chưa thực sự quan tâm đến chất lượng bữa ăn.

Không ít bạn có thói quen bỏ bữa sáng, ăn uống thất thường hoặc thay thế nước lọc bằng các loại đồ uống có đường. Đáng chú ý, việc bỏ bữa sáng với mong muốn giảm cân có thể dẫn đến tác dụng ngược. Khi cơ thể thiếu năng lượng, cảm giác thèm đồ ngọt có thể xuất hiện nhiều hơn vào cuối ngày, khiến người trẻ dễ ăn bù và khó kiểm soát khẩu phần.

Gần 2.000 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng tham gia chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” do Báo Thanh Niên và Công ty Acecook Việt Nam tổ chức ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại chương trình, BS.CKI Hà Phương Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy đã giới thiệu công thức dinh dưỡng 4-5-1, một nguyên tắc đơn giản, dễ nhớ, giúp người trẻ chủ động hơn trong việc lựa chọn và kết hợp thực phẩm mỗi ngày.

Ngay cả với một bữa ăn nhanh, sinh viên vẫn có thể áp dụng nguyên tắc này bằng cách sử dụng mì ăn liền làm nguồn tinh bột, bổ sung thêm chất đạm từ trứng, thịt nạc, tôm hoặc đậu phụ, kết hợp rau xanh và điều chỉnh lượng gia vị để bữa ăn thêm đa dạng, cân đối dinh dưỡng.