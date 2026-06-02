Từ giờ đến hết năm, TP.HCM sẽ có 4 bãi đỗ xe cao tầng

Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông tin về kế hoạch triển khai các công trình để xe công cộng lắp ghép thông minh trên địa bàn thành phố.

TP.HCM đang thiếu trầm trọng bãi đậu xe ở khu vực trung tâm ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng) đã khảo sát và đề xuất kế hoạch đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng tại các bến xe buýt thuộc phạm vi quản lý.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã rà soát, đề xuất bổ sung kinh phí bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng năm 2026 để triển khai lắp đặt 4 bãi đỗ xe nổi bằng nguồn vốn chi sự nghiệp giao thông.

Sau khi được bố trí vốn, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ thực hiện các thủ tục liên quan, trình duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật, triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026.

Theo kế hoạch, các bãi đỗ xe sẽ được xây dựng tại bến xe buýt Chợ Lớn (khu A và khu B); bến xe buýt Công viên 23/9 và bến xe buýt Tân Phú. Mỗi bãi có quy mô phục vụ khoảng 50 ô tô và 120 xe máy.

Sở Xây dựng nhìn nhận việc triển khai các bãi đỗ xe cao tầng nằm trong định hướng ngành giao thông thành phố về triển khai các công trình giữ xe ở trung tâm và những nơi thiếu chỗ đậu xe. Các bãi xe cao tầng lắp ghép được đánh giá chiếm ít diện tích, chi phí thấp so với bãi xe ngầm; dễ lắp đặt, thi công nhanh; khi cần có thể tháo dỡ, di dời...

Liên quan đến tình trạng thiếu hụt bến bãi đậu xe tại khu vực trung tâm, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để đầu tư bổ sung các bãi đỗ xe ngầm và bãi đỗ xe nổi trên địa bàn.

Từ trước 2006, TP.HCM đã lên kế hoạch xây dựng hơn 10 bãi đậu xe công cộng. Sau 15 năm, số vị trí được quy hoạch "rơi rụng" dần chỉ còn 4 bãi đậu xe ngầm nhưng cũng chưa dự án nào được triển khai. Việc thiếu nghiêm trọng các bãi giữ xe gắn máy, ô tô không chỉ khiến người dân khó khăn và bức xúc mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy về an toàn giao thông và mỹ quan đô thị khi hàng loạt tuyến đường bị chiếm dụng, cát cứ làm bãi đậu xe "lụi".