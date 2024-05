Từ Hà Nội xem tranh panorama ở Điện Biên

Bức tranh ở xa thành gần

Bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ là tác phẩm mà ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN, muốn ai cũng được ngắm. Trên thực tế, đó cũng là tác phẩm rất thu hút khách tham quan tại Điện Biên kể từ khi nó được 200 họa sĩ cùng nhau hoàn thành. "Tác phẩm tranh panorama là một công trình mỹ thuật hoành tráng và đặc sắc của mỹ thuật VN. Các thế hệ họa sĩ 7X, 8X, 9X đã mất mấy năm ròng rã thực hiện tác phẩm, vẽ nên anh bộ đội cụ Hồ. Rồi các giá trị nhân văn nhân bản, người lính ở bên này hay bên kia đều được thể hiện trong tác phẩm. Cũng để thấy người trẻ không bao giờ lãng quên lịch sử khi sáng tạo nghệ thuật", ông Lương Xuân Đoàn nói về bức tranh có tới 4.500 nhân vật này.

Du khách quét mã và tương tác với tác phẩm bằng công nghệ AR Ảnh: ĐĂNG KHOA

Vấn đề là không phải ai cũng có thể tới Điện Biên Phủ để ngắm tác phẩm panorama đó trong những ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ này. Chính vì thế, theo sáng kiến của Báo Nhân Dân, thực hiện một trưng bày về Điện Biên Phủ với ứng dụng công nghệ sẽ giúp người chưa thể đến Điện Biên cũng được ngắm tác phẩm. Triển lãm tương tác tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra tại 71 Hàng Trống, Hà Nội ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) mang lại kết quả là công chúng được ngắm bức tranh ở nơi xa, cũng được trải nghiệm những hình ảnh động từ bức tranh như cảnh khói lửa, đạn pháo.

Triển lãm còn giới thiệu về những chiếc xe đạp thồ TRINH NGUYỄN

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, cho biết bức tranh được đặt ở một vị trí tốt trên thảm cỏ để người dân đi dạo ở bờ hồ Hoàn Kiếm cũng có thể nhìn thấy và sau đó vào xem miễn phí. "Triển lãm này chúng tôi mở cửa miễn phí cho người dân vào xem. Lúc chiều nay cũng có người dân vào xem, kể cả du khách nước ngoài cũng đã vào xem bức tranh này. Chúng tôi hy vọng những người dân nếu không có cơ hội lên chiêm ngưỡng bức tranh đại cảnh hoành tráng tại Điện Biên Phủ thì có thể xem tại đây", ông Lê Quốc Minh nói.

Tại triển lãm tương tác, người xem có thể tương tác với tranh, với những tư liệu khác về Điện Biên Phủ qua điện thoại chỉ sau một chạm quét mã. Sau cái chạm với công nghệ ấy, những câu chuyện kéo pháo ở Điện Biên Phủ sẽ hiện lên ngay trên điện thoại của họ. Không chỉ chuyện kéo pháo, triển lãm cũng kể câu chuyện về vua vận tải - là hành trình tiếp gạo, tiếp vũ khí trên những chiếc xe thồ của đoàn đoàn lớp lớp dân công.

Điện Biên Phủ 4.0

Nhạc sĩ, đại tá quân đội Doãn Nho cho biết: "Tôi cảm thấy sung sướng vì dự triển lãm. Chiến thắng Điện Biên Phủ có phải của mình nhân dân VN đâu mà là của toàn thế giới. Vì thế, triển lãm phải chuyển được toàn bộ chiến thắng này cho công chúng nước ngoài nữa". Ông cũng nhắc tới việc nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã được cử lên Him Lam, đứng cùng các chiến sĩ mở màn trận đánh. "Khi tiếng súng nổ ở Him Lam, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã cảm hứng viết ngay ở chiến hào bài Trên đồi Him Lam. Bài hát có câu Hôm qua thắng trận Điện Biên chiến hào xuất kích, đồi Him Lam ta tiến vào… Văn nghệ sĩ cũng góp phần vào chiến thắng", ông Doãn Nho vừa nói vừa hát.

Bức tranh panorama sử dụng công nghệ AR

Ngay sau khi cắt băng khai mạc triển lãm, đã có nhiều người tới xem và tương tác với tác phẩm. Trong số này, có gia đình 4 người (2 vợ chồng, 2 con nhỏ) của chị Natasha đến từ Nantes, Pháp. Họ đi du lịch ở VN trong 5 tuần và vào xem triển lãm. "Chúng tôi rất ấn tượng vì được thấy câu chuyện lịch sử ở Điện Biên Phủ đã bắt đầu, đã kết thúc thế nào. Chúng tôi cũng có cơ hội để chỉ cho các con mình xem chiến tranh đã diễn ra thế nào, những chiếc xe đạp làm phương tiện vận tải ra sao. Chúng tôi cũng nói với con về tự do, cuối cùng phía VN đã giải phóng được Điện Biên", chị Natasha nói.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, triển lãm sẽ giúp khán giả không những có cơ hội xem các hình ảnh ấn tượng mà còn tương tác với hình ảnh, đọc thêm nhiều thông tin về chiến dịch Điện Biên Phủ. Trưng bày là cơ hội để người dân hiểu thêm lịch sử hào hùng, người nước ngoài hiểu hơn về đất nước ta. "Đây là nỗ lực đổi mới sáng tạo nhưng cũng là trách nhiệm của tờ báo Đảng hàng đầu của nền báo chí cách mạng VN trong công tác tuyên truyền về những sự kiện quan trọng của đất nước", ông Lê Quốc Minh cho biết.