'Tự hào nghề luật sư' - khúc ca tri ân người giữ gìn công lý

Tự hào nghề luật sư là bản nhạc ca ngợi nghề nghiệp và cũng là bản tuyên ngôn cảm xúc của một người từng trải hơn mười năm trong nghề tranh tụng.

Từ kinh nghiệm thực tiễn tại các cấp tòa án, tiến sĩ, nhạc sĩ Lê Bá Thường thấu hiểu áp lực, sự hy sinh và nỗ lực thầm lặng của các luật sư trên hành trình bảo vệ công lý. Chính sự thấu hiểu ấy đã giúp ông biến những quy trình tố tụng khô khan thành giai điệu trầm ấm, ca từ chân thực, được thể hiện bởi ca - nhạc sĩ Lê Anh Tuấn.

Nhạc sĩ Lê Bá Thường ngoài còn là một luật sư với nhiều năm kinh nghiệm tranh tụng ẢNH: NVCC

"Đây không chỉ là bài hát, mà là tiếng lòng của một người trong nghề - một lời sẻ chia, một sự động viên và một niềm tự hào sâu sắc dành cho những người mang sứ mệnh bảo vệ công lý", nhạc sĩ Lê Bá Thường chia sẻ.

Tự hào nghề luật sư không chỉ là bài hát dành cho giới luật sư, mà còn là lời tri ân gửi đến tất cả những người đang ngày đêm gìn giữ cán cân công lý ẢNH: NVCC

Dù không nhận mình là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng Lê Bá Thường vẫn miệt mài sáng tác (với hơn 50 ca khúc được viết trong giai đoạn 2023), coi âm nhạc là "ngôn ngữ của trái tim". Ông đã cho ra đời nhiều ca khúc mang đậm tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước.







