Từ hệ sinh thái hiện có đến vai trò dẫn dắt của SATRA

Nền tảng trải rộng trên nhiều mắt xích

Với vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong việc tiên phong đầu tư, dẫn dắt và mở đường ở những lĩnh vực then chốt, thương mại và phân phối không chỉ là hoạt động đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến người tiêu dùng, mà còn gắn liền với nhiệm vụ ổn định nguồn cung, an toàn thực phẩm, tối ưu chi phí lưu thông và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp.

Tại TP.HCM, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên (SATRA), đang hoạt động trong nhiều khâu của chuỗi giá trị. Hệ thống này có sự tham gia của COFIDEC trong lĩnh vực chế biến nông, thủy sản; VISSAN trong sản xuất, chế biến và phân phối thực phẩm; Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền trong tiếp nhận và lưu thông hàng hóa; cùng hệ thống bán lẻ SATRA, bao gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 140 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods.

Sự hiện diện xuyên suốt ở nhiều công đoạn tạo điều kiện để SATRA kết nối trực tiếp sản xuất với thị trường tiêu dùng. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tham gia bảo đảm lưu thông hàng thiết yếu và thực hiện các nhiệm vụ bình ổn thị trường của Thành phố.

Tuy vậy, một hệ thống đa thành phần mới chỉ là điều kiện ban đầu. Vai trò dẫn dắt phụ thuộc vào việc các thành phần ấy có được vận hành như một chuỗi thống nhất hay không.

Hệ thống bán lẻ SATRA tham gia bảo đảm lưu thông hàng thiết yếu và thực hiện các nhiệm vụ bình ổn thị trường của TP.HCM ẢNH: SATRA

Từ lợi thế quy mô đến năng lực tổ chức thị trường

Đối với một tổng công ty hoạt động tập trung trong lĩnh vực sản xuất - chế biến, thương mại - dịch vụ, yêu cầu đặt ra là phải gia tăng khả năng phối hợp giữa sản xuất, chế biến, kho vận, bán buôn và bán lẻ. Nếu dữ liệu về sức mua tại điểm bán được kết nối đồng bộ với kế hoạch sản xuất, doanh nghiệp có thể dự báo nhu cầu tốt hơn, giảm tồn kho và hạn chế lãng phí. Ngược lại, thông tin về sản lượng, mùa vụ và chất lượng nguồn hàng sẽ giúp hệ thống phân phối chủ động hơn trong việc thu mua hàng và điều phối thị trường.

Năm 2026, SATRA xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp, tinh gọn tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng dụng công nghệ mới và quản lý hiệu quả vốn, tài sản nhà nước. Kế hoạch đầu tư cũng đề cập tới các dự án tại Khu Thương mại Bình Điền, nhà máy chế biến nông thủy sản của COFIDEC và hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị.

Khách hàng tin dùng sản phẩm là nhãn hàng riêng của của COFIDEC ẢNH: SATRA

Những định hướng này cho thấy trọng tâm phát triển không chỉ nằm ở mở rộng điểm bán. Vấn đề quan trọng hơn là nâng tầm chất lượng hạ tầng thương mại và khả năng vận hành toàn chuỗi.

Hiện tại, SATRA vẫn đang tiếp tục đầu tư cho hoạt động bán lẻ và tự động hóa một số quy trình. Doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục lựa chọn giải pháp tự động hóa xử lý hóa đơn đầu vào, đồng thời đầu tư thay thế thiết bị tại các cửa hàng Satrafoods. Đây là những bước cụ thể trong quá trình chuẩn hóa hoạt động, dù hiệu quả cuối cùng vẫn cần được đánh giá qua năng suất, chi phí và chất lượng phục vụ sau khi triển khai.

Với đặc thù doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, SATRA cần phải cân bằng giữa yêu cầu tuân thủ, bảo toàn vốn và tốc độ phản ứng trước thị trường. Do đó, khả năng dẫn dắt không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực tài chính, mà còn gắn với chất lượng quản trị, tiến độ ra quyết định và trách nhiệm giải trình.

Mở rộng hợp tác thay vì tự thực hiện mọi khâu

Vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước không nhất thiết đồng nghĩa với việc tự đảm nhiệm toàn bộ chuỗi giá trị. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp nhà nước có thể tạo tác động lớn hơn bằng cách đầu tư vào hạ tầng nền tảng, xác lập tiêu chuẩn và mở không gian hợp tác cho khu vực tư nhân.

Theo cách nhìn đó, SATRA có thể được hình dung như một "bến cảng thương mại" của Thành phố. Giá trị của "bến cảng" này không chỉ nằm ở quy mô cơ sở vật chất, mà còn ở khả năng kết nối các luồng hàng và tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp cùng tiếp cận thị trường.

Trong mô hình này, SATRA có thể phát huy lợi thế về hạ tầng đầu mối, kho vận, hệ thống phân phối và khả năng tổ chức thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp tư nhân có thể bổ sung công nghệ, năng lực đổi mới sản phẩm, tốc độ triển khai và khả năng tiếp cận những nhóm khách hàng mới.

"Ngôi nhà chung SATRA" giới thiệu đa dạng các sản phẩm và mẫu mã là nhãn hàng riêng của các đơn vị thành viên ẢNH: SATRA

Sự phối hợp có thể được thúc đẩy trong quản lý kho, truy xuất nguồn gốc, dự báo nhu cầu, giao hàng, phát triển hàng nhãn riêng và xây dựng chuỗi cung ứng xanh. Với doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã, hệ thống phân phối cũng có thể đóng vai trò phản hồi về chất lượng, bao bì, tiêu chuẩn và xu hướng tiêu dùng, thay vì chỉ thực hiện các giao dịch mua bán ngắn hạn.

Thực tế cho thấy nhu cầu kết nối này tương đối lớn. Năm 2025, chương trình đưa hàng Việt vào chuỗi siêu thị SATRA đã ghi nhận hơn 150 doanh nghiệp đăng ký. Sang năm 2026, chương trình do ITPC và SATRA phối hợp tiếp nhận hơn 100 hồ sơ, lựa chọn 41 đơn vị tham gia trưng bày; hội nghị kết nối giao thương cũng thu hút hơn 100 doanh nghiệp đăng ký.

Những con số này phản ánh sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với hệ thống phân phối hiện đại. Tuy nhiên, để đánh giá sức lan tỏa thực chất, cần theo dõi thêm số sản phẩm được đưa vào kinh doanh lâu dài, doanh số sau kết nối, thời gian duy trì hợp tác và khả năng mở rộng sang thị trường mới.

Vai trò dẫn dắt được đo bằng sức lan tỏa

Đối với SATRA, lợi thế đáng chú ý không nằm riêng ở một nhà máy, một chợ đầu mối hay một hệ thống bán lẻ, mà ở khả năng kết nối các nguồn lực đó thành một chỉnh thể thống nhất.

Các doanh nghiệp đang tìm hiểu quy trình và điều kiện để đưa hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA ẢNH: SATRA

Nếu làm tốt vai trò này, doanh nghiệp có thể đồng thời góp phần ổn định thị trường, hiện đại hóa chuỗi cung ứng và mở rộng đầu ra cho sản phẩm Việt Nam. Đây cũng là cách cụ thể để một doanh nghiệp nhà nước chuyển từ vai trò sở hữu nguồn lực sang vai trò tổ chức và khơi thông nguồn lực từ xã hội.

Khi các doanh nghiệp hợp tác với SATRA nâng cao được tiêu chuẩn sản phẩm, giảm chi phí lưu thông và tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, vai trò tiên phong và dẫn dắt sẽ được thể hiện rõ nét bằng kết quả thực tế. Đó có thể là đóng góp đáng kể của SATRA vào việc hình thành những động lực tăng trưởng mới cho ngành thương mại và logistics của TP.HCM.