Từ hôm nay, hành khách chỉ làm thủ tục bay tại quầy nếu ký gửi hành lý

Theo đó, từ hôm nay (1.12), chỉ làm thủ tục tại quầy đối với hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Tất cả hành khách không thuộc diện trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống Kiosk tự phục vụ tại sân bay.

Hành khách sử dụng dịch vụ làm thủ tục bay trực tuyến toàn trình sử dụng sinh trắc học thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID ẢNH: T.N

Hiện nay, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng đã ra thông báo chính thức yêu cầu hành khách không có hành lý ký gửi thực hiện toàn bộ quy trình mua vé, check-in và lên máy bay thông qua VNeID hoặc kiosk tự phục vụ.

Đại diện Vietnam Airlines đánh giá thay đổi này sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng độ chính xác nhờ đối chiếu sinh trắc học và giảm nguy cơ lỡ chuyến vì quên mang giấy tờ tùy thân. Hãng đặc biệt khuyến nghị hành khách xác thực tài khoản VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ tiện ích và hạn chế lỗi phát sinh trong quá trình làm thủ tục.

Theo hướng dẫn, hành khách đăng nhập VNeID bằng tài khoản đã được định danh mức 2, chọn mục "Dịch vụ khác", rồi chọn "Dịch vụ hàng không" - mục này hiện tại chỉ bao gồm Vietnam Airlines và Vietjet. Sau khi chọn 1 trong 2 hãng bay, hành khách tiếp tục với "Check-in online". Sau khi đồng ý chia sẻ dữ liệu, hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng của hãng bay để hoàn tất thủ tục và thực hiện eKYC.

Khi ra sân bay, hành khách chỉ cần quét sinh trắc tại cửa an ninh và cửa lên máy bay. Trường hợp đã check-in nhưng chưa eKYC, hệ thống sẽ yêu cầu bổ sung ngay trên VNeID để hoàn thiện quy trình.

Vietnam Airlines lưu ý, quy trình làm thủ tục trực tuyến chỉ áp dụng cho các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines Group khai thác, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Với những hành khách đã hoàn tất check-in nhưng chưa eKYC, việc bổ sung xác thực cũng được thực hiện trực tiếp trên VNeID bằng cách truy cập lại mục "Dịch vụ hàng không", nhập thông tin PNR hoặc số vé, sau đó hệ thống sẽ tự điều hướng đến bước "Thực hiện eKYC".

Trước đó, từ 15.9, Tổng công ty cảng hàng không (ACV) đã phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet…) hướng dẫn tất cả hành khách sử dụng Căn cước, Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục hoặc trên ứng dụng VNeID để đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên tàu.

Từ 15.9 - 30.11, ACV cũng đã phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé và sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Ghi nhận thực tế tại các sân bay, những hành khách sử dụng dịch vụ làm thủ tục bay trực tuyến toàn trình sử dụng sinh trắc học thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID đều bày tỏ rất hài lòng vì tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Trước đây, việc xác thực giấy tờ tùy thân được thực hiện thủ công, gây mất thời gian và dễ ùn tắc. Với công nghệ định danh sinh trắc học tích hợp trên VNeID, hành khách có thể di chuyển xuyên suốt hành trình mà không cần xuất trình giấy tờ, nhờ hệ thống đối chiếu tự động khuôn mặt khách hàng với dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia. Quy trình này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.