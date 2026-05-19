Giáo dục

Từ hôm nay, Úc cấm nhiều trường mở khóa học mới cho du học sinh

Ngọc Long
19/05/2026 16:25 GMT+7

Các cơ sở giáo dục ngoài công lập không được đăng ký mở chương trình đào tạo mới cho du học sinh trong 12 tháng tới, theo yêu cầu vừa được công bố bởi Chính phủ Úc.

Khuôn viên một trường ĐH tại Úc

Từ hôm nay (19.5), Chính phủ Úc sẽ tạm ngừng tiếp nhận những hồ sơ mới gửi đến Cơ quan Quản lý chất lượng kỹ năng Úc (ASQA) để đăng ký vào danh mục Cơ sở giáo dục và khóa học liên bang cho sinh viên quốc tế (CRICOS). Đồng nghĩa, các đơn vị không thể đăng ký để bổ sung khóa học mới hoặc để được cấp phép tuyển du học sinh.

Lệnh tạm ngừng kéo dài trong 1 năm và không áp dụng với các đơn vị công lập bao gồm trường phổ thông, trường đào tạo nghề (TAFE) và các trường ĐH lớn (Table A). Ngoài ra, các cơ sở được cấp phép trước đó vẫn có thể bổ sung bổ sung địa điểm giảng dạy cho khóa học hiện có, hoặc đăng ký dạy khóa mới thay thế khóa hiện hành.

Theo Chính phủ Úc, việc tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới giúp ASQA có thêm thời gian xử lý các vấn đề liên quan đến tính minh bạch lẫn chất lượng của ngành giáo dục quốc tế, đồng thời tiếp tục xem xét các hồ sơ hiện có với tiêu chí nghiêm ngặt hơn. Đây cũng là cam kết của chính phủ nước này kể từ khi ban hành nhiều chính sách thắt chặt từ năm 2024 tới nay.

Thông cáo của Chính phủ Úc cho biết thêm lệnh tạm ngừng còn giúp ASQA có thêm nguồn lực để phân tích xem rằng, thị trường đào tạo nghề (VET) và dạy tiếng Anh (ELICOS) cho du học sinh đang bị bão hòa ra sao.

Ông Julian Hill, trợ lý bộ trưởng phụ trách giáo dục quốc tế Úc, nói việc tạm ngừng "không phải là quyết định dễ dàng". Tuy nhiên, đây là điều cần làm, nhất là khi số lượng sinh viên theo học nghề và tiếng Anh đang chững lại song cơ quan quản lý vẫn chứng kiến ngày càng nhiều đơn vị mới gia nhập thị trường. "Thành thật mà nói điều này rất đáng nghi", ông Hill nhận định.

Vị trợ lý đồng thời khẳng định Úc vẫn chào đón sinh viên quốc tế thực sự mong muốn theo học tại nước này.

ASQA là đơn vị quản lý giáo dục nghề nghiệp trên toàn nước Úc, do đó quy định hiện hành được cho là chủ yếu nhắm đến các đơn vị đào tạo nghề ngoài công lập. Tuy nhiên, tờ Times Higher Education cho rằng Chính phủ Úc vẫn để ngỏ khả năng mở rộng quy định này sang lĩnh vực giáo dục ĐH hiện do Cơ quan Tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục ĐH Úc (TEQSA) quản lý.

Hiện có hơn 900 cơ sở đào tạo nghề tại Úc được cấp phép đào tạo du học sinh, tăng hơn 35% kể từ năm 2021. Tuy nhiên, một cuộc rà soát lớn về hệ thống visa Úc vào năm 2023 đã chỉ ra rằng dù phần lớn cơ sở cung cấp chương trình đào tạo chất lượng tốt, vẫn còn một số trường và công ty du học trục lợi hệ thống visa.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, thống kê năm 2025 của Bộ Giáo dục Úc ghi nhận số lượng người Việt du học Úc lần đầu giảm nhẹ sau nhiều năm tăng trưởng "nóng", trong đó số người mới tới học giảm đáng kể. Trong đó, số lượng người Việt học nghề năm ngoái đã giảm 30% so với năm 2024, trong khi số lượng học tiếng Anh giảm đến 56%. Đây cũng là 2 lĩnh vực có tỷ lệ từ chối cấp visa du học cao nhất trong năm tài chính 2024-2025.

