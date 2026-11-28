Quy định di trú mới của Chính phủ Úc sẽ tính thêm khoản phụ phí 1.500 AUD (tương đương 25,7 triệu đồng) khi nộp hồ sơ trong lãnh thổ nước Úc, chồng lên mức lệ phí visa hiện hành. Chính sách này áp dụng cho nhiều diện, trong đó có visa du học (subclass 500) và visa làm việc sau tốt nghiệp (subclass 485) vốn là những lựa chọn phổ biến với người học quốc tế.

Như vậy, với ứng viên xin visa du học thông thường không thuộc diện miễn trừ, khoản bổ sung đẩy chi phí nộp hồ sơ từ 2.500 AUD (khoảng 42,9 triệu đồng) lên 4.000 AUD (khoảng 68,7 triệu đồng). Còn với ứng viên xin visa làm việc sau tốt nghiệp, mức phí tăng vọt từ 5.750 AUD (khoảng 98,8 triệu đồng) lên 7.250 AUD (khoảng 124,6 triệu đồng).

Tuy nhiên, đương đơn xin visa du học mang hộ chiếu của các nước thành viên ASEAN, bao gồm Việt Nam, được miễn phụ phí. Chính sách miễn phụ phí cũng áp dụng với người học các khóa tiếng Anh (ELICOS) và khóa không cấp văn bằng.

Các thay đổi có hiệu lực ngay từ hôm nay, 28.11, áp dụng cho cả đương đơn chính và thành viên trong hồ sơ nộp kèm. Những hồ sơ nộp trước thời điểm trên không bị ảnh hưởng.

Theo Chính phủ Úc, khoản phụ phí giúp tăng nguồn thu ngân sách, góp phần giảm mức di cư ròng từ nước ngoài và khuyến khích một số nhóm đương đơn xin visa từ ngoài nước Úc. Song ông Luke Sheehy, Giám đốc điều hành Hiệp hội các ĐH Úc, nói trong một tuyên bố rằng khoản phụ phí giáng thêm một đòn vào cả người học lẫn năng lực cạnh tranh quốc tế của Úc.

"Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực nhằm củng cố tính minh bạch của hệ thống, nhưng vòng xoáy thay đổi chính sách liên tục đang gửi đi thông điệp sai lầm đến những người học chân chính đang cân nhắc chọn Úc", ông nhận định. "Số người học quốc tế nhập học mới giảm tới 12% là lời cảnh báo rõ rệt rằng uy tín và nền kinh tế Úc đang phải trả giá", vị này nói thêm.

Theo tờ The Koala News, khoản phụ phí được đưa ra sau hàng loạt đợt tăng lệ phí xin visa và điều chỉnh chính sách di trú, khiến Úc ngày càng trở thành điểm đến đắt đỏ và khó đoán định hơn với người học quốc tế.

Trước đó vào đầu tháng 10, Úc ban hành một số quy định mới như không cho phép đương đơn xin visa du học khi đang ở Úc trừ một số trường hợp, hạn chế du học sinh đưa thân nhân đi cùng... Động thái này nối tiếp việc thắt chặt được áp dụng trong nhiều năm qua, như nhiều lần tăng lệ phí visa du học, rút ngắn thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp, nâng yêu cầu chứng minh tài chính...

Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục Úc, tính đến hết tháng 8.2026 có 738.694 du học sinh tại nước này. Việt Nam có 33.622 người, đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.