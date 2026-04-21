Từ Hy Đệ đau lòng thú nhận: Tôi là người khiến chị Từ Hy Viên ra đi

Trong chương trình talkshow mới đây, Từ Hy Đệ không kìm được cảm xúc, bật khóc khi nhắc lại kỳ nghỉ định mệnh tới Nhật Bản - chuyến đi cuối cùng của Từ Hy Viên trước khi qua đời. Cô nghẹn ngào thừa nhận chính mình là người khởi xướng chuyến du lịch này và luôn day dứt rằng nếu khi đó nghe theo lời mẹ, có lẽ bi kịch đã không xảy ra.

Từ Hy Đệ bật khóc nức nở khi nhắc đến chị gái, day dứt cho rằng chính quyết định đề xuất đi Nhật Bản của mình đã khiến Từ Hy Viên ra đi Ảnh: ETTV

Từ Hy Đệ dằn vặt sau chuyến đi định mệnh

Sau nhiều tháng tạm ngừng hoạt động vì biến cố gia đình, Từ Hy Đệ đã quay lại ghi hình chương trình quen thuộc Trò chuyện cùng Từ Hy Đệ. Tại đây, dưới sự đồng hành của Thái Khang Vĩnh trong vai trò người dẫn đặc biệt, cô lần đầu tiết lộ những ký ức cuối cùng về khoảng thời gian gia đình bên nhau trước khi chị gái Từ Hy Viên qua đời.

Cô chia sẻ, trước chuyến đi, chính mình là người đề xuất cả gia đình sang Nhật Bản nghỉ dưỡng và tắm suối nước nóng. Tuy nhiên, mẹ cô từng phản đối do chi phí du lịch dịp tết 2025 tăng cao. Điều khiến cô day dứt hơn cả là việc Từ Hy Viên - người vốn không thích đi xa và dễ mệt, lần đó lại kiên quyết tham gia.

Sau nhiều lần thuyết phục của hai chị em, gia đình cuối cùng đã đồng ý. Không ai ngờ rằng chuyến đi nhằm tạo nên những kỷ niệm đẹp lại trở thành hành trình cuối cùng trong cuộc đời của nữ diễn viên Vườn sao băng.

"Tôi cứ nghĩ, nếu ngày đó nghe lời mẹ và không đi, liệu mọi chuyện có khác đi không", Từ Hy Đệ nghẹn ngào chia sẻ. Dù mẹ cô luôn an ủi không nên tự trách bản thân, cảm giác hối hận vẫn không ngừng đeo bám cô mỗi ngày.

Sau biến cố, cuộc sống của Từ Hy Đệ gần như rơi vào trạng thái đình trệ, nữ MC đã không nhận show trong thời gian dài Ảnh: Instagram elephantdee

Kể từ khi chị gái qua đời, cuộc sống của Từ Hy Đệ gần như rơi vào trạng thái "đóng băng". Cô thừa nhận có khoảng thời gian dài tâm trí trống rỗng, không biết bản thân đang làm gì. Để nguôi ngoai nỗi nhớ, cô thường cùng mẹ ngồi trò chuyện, uống rượu và nhắc lại những kỷ niệm về Từ Hy Viên. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến, mẹ cô lại không kìm được nước mắt.

Là người bạn thân thiết, Thái Khang Vĩnh cũng chia sẻ cảm xúc khi hay tin dữ. Anh cho biết khoảnh khắc đó như sụp đổ và điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Từ Hy Đệ sẽ ra sao khi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Chiến thắng của Từ Hy Đệ ở hạng mục Nữ MC xuất sắc nhất tại Golden Bell Awards (Kim Chung) lần thứ 60 được xem như màn "tái sinh" đầy bản lĩnh sau khi mất đi chị gái Ảnh: SETTV

Sau biến cố, nữ MC dần lấy lại cân bằng. Sự xuất hiện của cô tại lễ trao giải Golden Bell Awards hồi tháng 10.2025 cho thấy tín hiệu tích cực, khiến bạn thân Thái Khang Vĩnh phần nào yên tâm khi thấy cô vẫn giữ được khả năng mang lại tiếng cười cho khán giả.

Sau cùng, theo những chia sẻ của Từ Hy Đệ, trước sự vô thường của cuộc sống, việc buông bỏ những dằn vặt không cần thiết, tiếp tục sống tốt và gìn giữ ký ức về người đã khuất có lẽ là cách an ủi ý nghĩa nhất dành cho họ.