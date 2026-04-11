Từ Hy Đệ trải lòng về biến cố Từ Hy Viên qua đời

Từ Hy Đệ vẫn luôn nhớ về Từ Hy Viên. Minh tinh xứ Đài qua đời ngày 2.2.2025 trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng gia đình

Theo Ettoday, Từ Hy Đệ (Tiểu S) vừa trở lại làm việc sau hơn 1 năm vắng bóng vì biến cố chị gái Từ Hy Viên (Đại S) qua đời. Mới đây, cô trở lại ghi hình chương trình tạp kỹ riêng. Hôm 9.4, nghệ sĩ gây chú ý khi dự một sự kiện quảng bá sản phẩm chăm sóc da, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện công khai kể từ cú sốc mất người thân.

Trang tin Đài Loan tiết lộ khi trả lời phỏng vấn, Từ Hy Đệ cho biết ngoài việc đi bộ mỗi ngày và tự động viên bản thân, khi quay lại trường quay, cô không căng thẳng như mình tưởng tượng. "Có lẽ khi bạn đã trải qua một biến cố rất lớn trong đời, thì những chuyện khác đều trở thành chuyện nhỏ. Bây giờ không còn điều gì có thể đánh bại tôi nữa, bởi tôi đã đối mặt với điều đáng sợ nhất trong cuộc đời rồi", Tiểu S bộc bạch, cố gắng kìm nén nước mắt.

Từ Hy Đệ vắng bóng một thời gian dài sau cú sốc mất chị gái và mới trở lại làm việc cách đây ít lâu

Từ Hy Đệ không giấu được nỗi xúc động khi nhắc đến Từ Hy Viên. Cô tiết lộ gần như mỗi tuần đều mơ thấy chị gái 4 đến 5 lần. Ca sĩ 7X tâm sự: "Hôm qua tôi mơ thấy chị em chúng tôi cùng tham gia một chương trình, cứ quên lời, rất căng thẳng. Tôi nghĩ có thể là vì tôi lo lắng cho hoạt động hôm nay, nhưng tôi thật sự rất hay mơ thấy chị ấy".

Tiểu S cũng thừa nhận ngay cả khi không gặp chị trong giấc mơ, cô vẫn "tâm sự" với chị thông qua lịch sử tin nhắn được lưu lại trong ứng dụng liên lạc. "Ví dụ như hôm nay phải tham dự sự kiện, tôi sẽ để lại lời nhắn trên WeChat của chị, nói với chị rằng: Hôm nay em phải tham gia hoạt động này, chị hãy cho em sức mạnh nhé", cô kể. Hay trước khi chương trình của mình phát sóng, Hy Đệ giữ thói quen nhắn tin thông báo cho chị, mong được chị ủng hộ.

Từ Hy Đệ bộc bạch rằng cách làm này có ý nghĩa rất lớn với mình. "Người khác có thể không cảm nhận được, nhưng đó là sự kết nối giữa tôi và chị ấy. Không phải mỗi ngày, nhưng chỉ cần có việc quan trọng hoặc tâm trạng đặc biệt, tôi sẽ muốn chia sẻ với chị", cô thừa nhận.

Từ Hy Đệ trong lễ tưởng niệm Từ Hy Viên vào tháng 2 vừa qua

Khi nhắc đến mẹ, Từ Hy Đệ cho biết bà đã dần khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn. Còn DJ Koo (chồng của Từ Hy Viên) hiện đang tập trung vào hội họa, say sưa vẽ vợ quá cố. Cô cũng chia sẻ ánh mắt của DJ Koo đã có thần hơn, khi ăn cơm, cô đùa, anh cũng sẽ cười. Hy Đệ mong rằng tinh thần của anh rể sẽ ngày càng khá hơn.

Ngoài ra, Từ Hy Đệ được hỏi về việc chồng cô là Hứa Nhã Quân bị lộ chuyện nhắn tin riêng với fan nữ của Từ Hy Viên, gửi ảnh tang lễ riêng tư của cố nghệ sĩ và tin đồn mẹ cô bất hòa với DJ Koo. Tiểu S cho biết sẽ không giải thích thêm. "Triết lý hiện tại của tôi là sống cuộc đời của riêng mình, những điều rối ren không liên quan đến tôi. Tôi muốn yêu thương gia đình và bạn bè của mình thật tốt. Hiện tại cả gia đình tôi ngày càng gắn bó, yêu thương và nâng đỡ nhau hơn", cô bày tỏ.

Chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ

Từ Hy Đệ sinh năm 1978, kém Từ Hy Viên 2 tuổi. Hai chị em họ Từ từng là một cặp song ca ăn ý, lập nên nhóm nhạc S.O.S (Sisters of Shu) vào năm 1994 nhưng ngừng sự nghiệp ca hát chỉ sau vài năm. Tiểu S sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình, từng bước trở thành MC hàng đầu Đài Loan. Cô kết hôn với doanh nhân Hứa Nhã Quân năm 2005 và có 3 con gái.