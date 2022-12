Từ kẻ vô gia cư, Sam Worthington có tài sản hơn 30 triệu USD sau khi đóng 'Avatar'

Theo ShowBizGalore, Sam Worthington (vai Jake Sully) đã nhận được tấm séc trị giá 10 triệu USD khi đóng Avatar: The Way of Water. Cùng với đó, anh sẽ nhận được 5% lợi nhuận. Một số nguồn tin cho rằng, anh là diễn viên duy nhất kiếm được tiền từ lợi nhuận phim Avatar: The Way of Water.

Trước khi nhận được vai diễn lớn đầu tiên ở Hollywood, Sam Worthington nói với Variety rằng anh đã bán tất cả mọi thứ, phải sống trong xe ô tô. Nhưng may nhờ James Cameron cam kết chọn Sam Worthington đóng vai chính trong bộ phim Avatar năm 2009 của ông, không lâu sau nam diễn viên từ một người vô gia cư trở thành triệu phú, sống trong ngôi nhà hàng triệu USD.

Năm 2018, Sam Worthington và vợ - người mẫu Lara Bingle mua một biệt thự trị giá 8 triệu USD ở Los Angeles. Tuy nhiên anh đã bán 3 năm sau đó để đổi căn rộng hơn, theo Celebrity Net Worth.

Sam Worthington rất chiều vợ. Bingle từng khoe trên Instagram chiếc Porsche màu đen trị giá 200.000 USD mà chồng mua tặng cô như một món quà Giáng sinh. Người mẫu đã chú thích câu chuyện của mình “Sam đến sớm” dưới bức ảnh chiếc xe được Worthington tặng, theo The Daily Telegraph (Úc).

Tài sản của Zoe Saldaña lên đến 35 triệu USD

Là một nữ diễn viên đa năng, thường ít nói, từng đóng nhiều vai khác nhau trong sự nghiệp từ sát thủ báo thù trong Colombiana đến nữ anh hùng Neytiri trong Avatar, Zoe Saldaña đã tích lũy được khối tài sản đáng kể trong những năm qua. Cô hiện sở hữu ngôi biệt thự trị giá nhiều triệu USD gồm 6 phòng ngủ, rộng 4.000 mét vuông ở Los Angeles.

Các phim khác Zoe Saldaña tham gia bao gồm Star Trek, Guardians of the Galaxy, Pirates of the Caribbean cũng giúp cô thu bộn tiền.





Bất chấp suy đoán rằng nữ diễn viên được trả lương thấp cho một số vai diễn, cô tìm ra những cách khác để tăng thêm tài sản của mình.

Nữ diễn viên 44 tuổi thường quảng bá thương hiệu trên Instagram và được chọn là một trong những đại sứ thương hiệu của L'Oreal vào năm 2014, theo tạp chí Vogue.

Vào năm 2018, cô tạo ra Bese, một nền tảng truyền thông kỹ thuật số tạo ra những câu chuyện từ các cộng đồng ít được đại diện trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Saldaña có vẻ thích tiêu tiền vào những kỳ nghỉ cùng chồng và ba đứa con, đồng thời có một bộ sưu tập ô tô cá nhân ấn tượng. HubPages đưa tin rằng nữ diễn viên sở hữu ba chiếc Audi hàng đầu và ngôi biệt thự sáu phòng ngủ trị giá 8,7 triệu USD ở Beverly Hills, California.

Saldaña cũng được biết đến với công việc từ thiện, đặc biệt là nỗ lực giúp đỡ trẻ em kém may mắn, thường xuyên quyên góp cho các mái ấm và trại trẻ mồ côi. Vào tháng 3.2019, Saldaña và chồng nhận được Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu vì những đóng góp thường xuyên của họ.

Zoe Saldaña (thủ vai Neytiri) mang về nhà tấm séc khổng lồ trị giá 8 triệu USD khi đóng Avatar: The Way of Water. Mức cát-sê của Sigourney Weaver là 3,5 triệu USD, Stephen Lang nhận 2 triệu USD và Kate Winslet kiếm được 6 triệu USD.