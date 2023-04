Tứ kết U.19 quốc gia 2023 sẽ có bất ngờ?

Hai đội được đánh giá cao trước khi VCK giải U.19 quốc gia 2023 bắt đầu là ĐKVĐ Hà Nội và á quân Viettel dù dẫn đầu 2 bảng A, B song không thực sự nhỉnh hơn các đội bóng khác. Hà Nội đá 3 trận tuy thắng 2 hòa 1 nhưng chỉ mạnh hơn chủ nhà Tây Ninh rõ rệt, còn lại không cho thấy sự lấn lướt so với Đà Nẵng, thậm chí so đội bị loại là Khánh Hòa chỉ thắng nhờ bàn đá phản cuối trận của đối thủ. Tương tự Viettel cũng chỉ thể hiện phần nào chính mình trước An Giang, nhưng lại vô cùng vất vả khi bị HAGL và Bình Phước cầm chân.



Chính vì hai ứng viên nặng ký không thực sự sáng giá nên trong nhóm còn lại cũng khó chỉ ra một cái tên nào khẳng định được sức mạnh của mình. Ngay cả SLNA và HAGL cũng chơi không mấy thuyết phục, nhất là SLNA có vẻ chưa "nóng máy".

U.19 Bình Phước (trái) gây sốc bởi lối đá bùng nổ Khả Hòa

Căn cứ những gì đã thể hiện vòng bảng thì ấn tượng lớn với người hâm mộ chính là Thanh Hóa và Bình Phước. Đội bóng xứ Thanh dù chỉ giành vé vớt ở vòng loại nhưng đã thể hiện hùng hồn cả 3 trận trong bảng được xem là "tử thần" tại VCK. Hòa SLNA trong thế dẫn trước, thắng ngược Đồng Tháp 4-2 dù bị dẫn 2-0 và thắng thuyết phục Bình Dương. Sự thăng hoa của Thanh Hóa gắn liền với dấu ấn của HLV Svetislav Tanasijevic khi vị HLV người Serbia này đã mang lại dấu ấn trong lối chơi vừa phát huy sức mạnh từng cá nhân, vừa tạo nên sự gắn kết trong chiến thuật. Những cái tên như Hà Minh Đức, Cầm Bá Thành, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Công Sơn đã tung hoành trên sân cỏ Tây Ninh. Cùng chờ Thanh Hóa khẳng định ra sao ở tứ kết trước một HAGL "chết đi sống lại".

Hiện tượng thú vị nhất chính là Bình Phước. Từ chỗ không được đánh giá cao, đội bóng của HLV Nguyễn Tấn Vũ đã thắng HAGL, hòa An Giang và Viettel, một kết quả hơn cả mong đợi. Quan trọng là lối đá của Bình Phước tạo thiện cảm rất lớn bởi sự hết mình và tràn đầy năng lượng, chơi không hề biết sợ trước các tên tuổi lớn. Họ được chờ đợi có thể gây bất ngờ trước một SLNA để hiên ngang vào bán kết.

