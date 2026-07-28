Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tư lệnh Mỹ nói gì để khuyên ông Trump ngừng không kích Iran?
Video Thế giới

Tư lệnh Mỹ nói gì để khuyên ông Trump ngừng không kích Iran?

La Vi - Vi Trân

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã khuyến nghị dừng chiến dịch không kích quanh eo biển Hormuz vì ông tin rằng chiến dịch đã đạt đến giới hạn về độ hiệu quả.

Tin liên quan

Mỹ tạm dừng tấn công Iran nhưng xung đột lan rộng sang biển Đỏ, biển Caspi

Mỹ tạm dừng tấn công Iran nhưng xung đột lan rộng sang biển Đỏ, biển Caspi

Cuộc xung đột liên quan đến Iran đã leo thang trong dịp cuối tuần bất chấp việc Mỹ tạm dừng các cuộc không kích, khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công các cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út dọc bờ biển Đỏ, còn Iran cáo buộc Ukraine tấn công một trong những con tàu của họ trên biển Caspia.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Iran không kích Eo biển Hormuz

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận