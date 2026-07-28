Tư lệnh Mỹ nói gì để khuyên ông Trump ngừng không kích Iran?

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã khuyến nghị dừng chiến dịch không kích quanh eo biển Hormuz vì ông tin rằng chiến dịch đã đạt đến giới hạn về độ hiệu quả.