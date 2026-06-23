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Thời sự

Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định bổ nhiệm trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng bổ nhiệm trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam,  quyết định có hiệu lực từ ngày 22.6.2026.

Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam- Ảnh 1.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng

ẢNH: VGP

Trung tướng Trương Mạnh Dũng nhập ngũ năm 1987. Ông có gần 40 năm công tác trong quân đội, trưởng thành từ chức vụ Trung đội trưởng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy, trong đó có Tư lệnh Quân đoàn 1, Tư lệnh Quân đoàn 12, Tư lệnh Quân khu 1.

Cuối năm 2025, ông Trương Mạnh Dũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.

Bộ Tổng Tham mưu là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; tổ chức, chỉ đạo sự phát triển của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, đồng thời chỉ huy các hoạt động quân sự.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

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Phó tổng tham mưu trưởng Trương Mạnh Dũng Trung tướng Tư lệnh quân khu 1

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