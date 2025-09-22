Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tư lệnh Cảnh sát biển giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
22/09/2025 20:04 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 22.9. Trung tướng Lê Quang Đạo sinh năm 1971 tại Ninh Bình. Ông từng công tác nhiều năm tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, giữ các chức vụ như Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn; Phó tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Trung tướng Lê Quang Đạo giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân - Ảnh 1.

Trung tướng Lê Quang Đạo

VGP

Năm 2011, ông được bổ nhiệm Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Năm 2018 là Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tháng 10 cùng năm, ông giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời được thăng quân hàm thiếu tướng.

Tháng 10.2021, ông được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tháng 9.2024, ông được thăng quân hàm trung tướng.

Trước đó, ngày 18.9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam thay cho trung tướng Lê Quang Đạo.


Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Đạo Phó tổng tham mưu trưởng Tư lệnh Cảnh sát biển
