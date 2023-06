Tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN đồng ý tổ chức tập trận chung trên Biển Đông

Tại Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ACDFM-20) diễn ra trên đảo Bali (Indonesia), tư lệnh quốc phòng các nước ASEAN đã đồng ý sẽ tổ chức cuộc tập trận chung vào tháng 9 gần quần đảo Natuna ở phía nam Biển Đông, theo Đài NHK.

Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia, đô đốc Yudo Margono, nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông. Ông kêu gọi ASEAN "đồng lòng và đoàn kết" và nhất trí về an ninh và ổn định của khu vực. Đô đốc Margono nhấn mạnh: "Nếu khu vực này ổn định, các tuyến hàng hải an toàn, các chuyến bay an toàn và tất nhiên, sẽ có sự thịnh vượng".

Trước đó, các lực lượng tuần duyên của Philippines, Mỹ và Nhật Bản ngày 6.6 đã tổ chức một cuộc tập trận chung ở Biển Đông ngoài khơi bán đảo Bataan, phía tây Manila, theo Hãng tin Kyodo News. Đây là một phần của cuộc tập trận hàng hải ba bên đầu tiên của Philippines, Mỹ và Nhật bắt đầu từ ngày 1.6.

Trong khi đó, Indonesia đã tổ chức các cuộc tập trận hải quân gần đảo Sulawesi kể từ ngày 5.6, với sự tham gia của 36 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Chính sách đối ngoại chính thức của Indonesia là không đứng về bên nào và giữ cân bằng giữa các cường quốc.