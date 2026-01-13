Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV

Đình Huy
Đình Huy
13/01/2026 19:36 GMT+7

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 trong tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, trung tướng Vũ Hồng Sơn đánh giá các chiến sĩ đã nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Theo Quân chủng Phòng không - Không quân, mới đây, đoàn công tác của quân chủng do trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361 trong tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 1.

Trung tướng Vũ Hồng Sơn kiểm tra kế hoạch chiến đấu của Đại đội 28, Trung đoàn 218, Sư đoàn 361

ẢNH: PK-KQ

Tham gia đoàn công tác còn có chỉ huy Sư đoàn 361 và Trung đoàn 218. Tại trận địa, đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả cơ động, triển khai lực lượng, các phương án chiến đấu và các biện pháp bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, trình độ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ canh trực, quan sát, phát hiện và xử trí các tình huống.

Qua kiểm tra, trung tướng Vũ Hồng Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Đại đội 28 trong tổ chức xây dựng trận địa; các phương án tác chiến được chuẩn bị đầy đủ, sát với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ.

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 2.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phục vụ tham gia bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

ẢNH: HOÀNG HÀ

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 3.
Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 4.
Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 5.
Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 6.
Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 7.

Các chiến sĩ luyện tập kíp chiến đấu theo các phương án

ẢNH: HOÀNG HÀ

Tư lệnh Vũ Hồng Sơn kiểm tra trận địa phòng không tham gia bảo vệ Đại hội XIV- Ảnh 8.

Trang thiết bị đều được ngụy trang cẩn thận

ẢNH: HOÀNG HÀ

Cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, thuần thục động tác chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật.

Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến; tăng cường huấn luyện hiệp đồng kíp chiến đấu; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho bộ đội.

Đồng thời, làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

