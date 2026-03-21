Từ lớp học đến đại dương: Giáo viên Lý Sơn học cách bảo tồn biển

Trong 2 ngày 21 - 22.3, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn phối hợp với Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tổ chức chương trình tập huấn bảo tồn hệ sinh thái biển cho 60 giáo viên đến từ các trường THCS trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đưa kiến thức bảo tồn đến gần hơn với học sinh - thế hệ sẽ trực tiếp kế thừa và gìn giữ tài nguyên biển trong tương lai.

Tập huấn bảo tồn hệ sinh thái biển cho 60 giáo viên trên địa bàn đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Hệ sinh thái vô cùng quý giá

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, nhấn mạnh hoạt động tập huấn cung cấp kiến thức, trang bị phương pháp, công cụ và cách tiếp cận hiệu quả cho giáo viên trong việc giảng dạy về môi trường biển.

Theo ông, đây là nền tảng để giáo viên có thể chủ động lồng ghép nội dung bảo tồn vào bài giảng chính khóa cũng như các hoạt động ngoại khóa.

"Biển không chỉ là không gian sinh tồn của cư dân ven biển mà còn là nơi lưu giữ những hệ sinh thái vô cùng quý giá như rạn san hô, thảm cỏ biển hay hệ sinh thái vùng triều. Đây cũng là môi trường sống của nhiều loài sinh vật biển nguy cấp, quý hiếm như rùa biển và các loài thú biển", ông Dũng nói.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn (phải), cùng ngư dân thả rùa biển về đại dương ẢNH: N.D

Tuy nhiên, các hệ sinh thái này đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và hoạt động khai thác thiếu bền vững đang từng bước làm suy giảm đa dạng sinh học biển. Trong bối cảnh đó, giáo dục được xác định là giải pháp lâu dài, góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng.

Theo báo cáo từ IUCN, tại Việt Nam, tổng diện tích biển được bảo tồn mới đạt hơn 174.740 ha, tương đương khoảng 0,17% diện tích vùng biển tự nhiên. Dù đã thành lập nhiều khu bảo tồn biển ở vịnh Nha Trang, Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Côn Đảo hay Cát Bà…, song vẫn chưa đạt mục tiêu 10% diện tích đại dương được bảo vệ theo định hướng của Liên Hiệp Quốc.

Nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn lặn vớt rác dưới rạn san hô ẢNH: N.D

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 nhóm nội dung chính: tổng quan về đại dương và các hệ sinh thái biển; tầm quan trọng và thách thức đối với rạn san hô, thảm cỏ biển; hành trình sinh tồn của rùa biển; phương pháp lồng ghép giáo dục bảo tồn vào giảng dạy.

Nội dung được thiết kế đa dạng, kết hợp giữa lý thuyết, trao đổi thực tiễn và trải nghiệm thực địa.

Tích hợp giáo dục bảo tồn biển vào các hoạt động ngoại khóa

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Quản lý chương trình biển và vùng bờ của IUCN, cho rằng nhiều vấn đề môi trường hiện nay xuất phát từ sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của con người. Do đó, cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong toàn xã hội, trong đó giáo viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

"Giáo viên không cần làm những điều quá lớn lao, chỉ cần bắt đầu từ việc lồng ghép kiến thức, định hướng hành vi và hình thành thói quen cho học sinh. Từ đó, tác động lan tỏa đến gia đình và cộng đồng", bà Hiền chia sẻ.

Bà Bùi Thị Thu Hiền, Quản lý chương trình Biển và vùng bờ IUCN), phát biểu tại buổi tập huấn ẢNH: HẢI PHONG

Ở góc độ chuyên môn, PGS-TS Kiều Thị Kính, Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, đề xuất cần đẩy mạnh tích hợp giáo dục bảo tồn biển vào các hoạt động ngoại khóa, đồng thời áp dụng các mô hình giáo dục hiện đại như STEM/STEAM. Cách tiếp cận này giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa, đồng thời phát triển kỹ năng sáng tạo, tư duy và hợp tác.

PGS-TS Kiều Thị Kính phát biểu tại buổi tập huấn ẢNH: HẢI PHONG

Nhiều giáo viên tham gia đánh giá chương trình có tính thực tiễn cao, phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn các hoạt động tương tự sẽ được tổ chức thường xuyên hơn. Việc ký cam kết chung tay bảo vệ môi trường biển ngay tại chương trình cũng cho thấy sự đồng thuận và quyết tâm từ phía đội ngũ giáo dục.

Đáng chú ý, trong ngày 23.3 sắp đến, Ban tổ chức tiếp tục triển khai lớp tập huấn dành cho 50 ngư dân địa phương. Nội dung tập trung vào hướng dẫn sử dụng thiết bị di động để theo dõi, giám sát hoạt động khai thác không chủ ý đối với rùa biển và các loài thú biển; đồng thời trang bị kỹ năng cứu hộ sinh vật biển và giảm thiểu rác thải nhựa.

Quanh đảo Lý Sơn có rất nhiều rạn san hô ẢNH: HẢI PHONG

Chuỗi hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức mà còn tạo sự kết nối giữa giáo dục và thực tiễn sản xuất, hướng đến mục tiêu lâu dài là bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái biển tại Lý Sơn, qua đó đóng góp vào nỗ lực chung của Việt Nam trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững đại dương.