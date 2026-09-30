Từ màn hình lớn đến độ bền, điện thoại gập có những ưu nhược điểm gì?

Gần đây, các nhà sản xuất lớn như Apple, Google và Samsung đã cho ra mắt những mẫu điện thoại gập, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 2% thị trường smartphone, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng của người tiêu dùng cho thấy tiềm năng phát triển của điện thoại gập.

Motorola Razr Fold là một trong số những smartphone gập vừa cập bến thị trường Việt Nam ẢNH: KHẢI MINH

Nhiều người sẵn sàng chi hơn 40 triệu đồng cho một thiết bị với mong muốn nhận được những tính năng cao cấp mà nó hứa hẹn. Đối với những người đang đắn đo, đặc biệt hạn chế ngân sách, việc nắm bắt ưu và nhược điểm của điện thoại gập sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn.

Ưu điểm của điện thoại gập

Đầu tiên, điện thoại gập thực sự tạo ấn tượng nhờ khả năng chuyển đổi vật lý giữa mở và gập thiết bị, từ đó tạo ra một trải nghiệm thú vị, thu hút sự chú ý và mang lại cảm giác độc đáo mà các smartphone thường không có.

Tiếp theo, với màn hình lên đến 8 inch, điện thoại gập cung cấp không gian rộng rãi cho các hoạt động như duyệt web, xem video hay đọc sách, đồng thời hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Việc sử dụng điện thoại gập cũng rất linh hoạt, cho phép gập lại như điện thoại và mở ra để thành tablet cỡ nhỏ, thậm chí gập một nửa để sử dụng như laptop mini. Kết quả là, người dùng có thể sử dụng thiết bị theo nhiều cách khác nhau, từ gọi video đến chụp ảnh tự sướng.

Điện thoại gập có thể chuyển đổi qua lại ở nhiều chế độ khác nhau ẢNH: SAMSUNG

Cuối cùng, không thể không nhắc đến việc các nhà sản xuất đang tối ưu hóa hệ điều hành cho điện thoại gập, cho phép mở nhiều ứng dụng song song và dễ dàng chuyển đổi giữa chúng. Các nhà phát triển ứng dụng cũng đang cải thiện sản phẩm của mình để tận dụng những tính năng độc đáo này.

Những nhược điểm cần lưu ý

Các mẫu điện thoại gập hiện tại vẫn chưa hoàn hảo về độ bền. Ngay cả khi đã được kiểm tra độ bền khi gập, không có mẫu nào có thể sử dụng mãi mãi. Để rõ ràng hơn, một số mẫu cũ đã xuất hiện nếp gấp rõ rệt sau một thời gian hoạt động và gây khó chịu khi sử dụng.

Không chỉ có vậy, việc màn hình bằng nhựa dẻo hoặc kính siêu mỏng trên thiết bị dễ bị tổn thương, vì vậy người dùng cần bảo vệ chúng một cách cẩn thận. Đặc biệt, các cơ cấu bản lề phức tạp có thể bị kẹt do bụi bẩn, vì vậy người dùng nên chú ý đến chỉ số chống xâm nhập (IP) khi mua.

iPhone Duo dự kiến sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam vào ngày 23.10 ẢNH: REUTERS

Nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay tương đối nặng và dày, với trọng lượng trên 200 gram do cần pin lớn hơn cho màn hình. Trong khi đó, nhiều bộ phận chuyển động hơn cũng khiến chi phí sửa chữa cho các thiết bị này có thể rất cao, thậm chí một số mẫu điện thoại gập hiện tại được coi là "không thể sửa chữa".

Bên cạnh đó, để giảm kích thước thiết bị, các nhà sản xuất thường phải hy sinh các cơ chế camera phức tạp, dẫn đến chất lượng camera không đạt yêu cầu so với các smartphone cao cấp. Ngoài ra, một số ứng dụng vẫn chưa được tối ưu hóa cho màn hình gập, gây khó khăn trong việc chuyển đổi giữa các màn hình.

Có nên mua điện thoại gập?

Đây là quyết định phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân. Nếu cần một màn hình lớn để đọc sách, làm việc hoặc đa nhiệm và không ngại chi trả mức giá cao, điện thoại gập có thể là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu thường sử dụng thiết bị một cách mạnh tay, phụ thuộc vào các ứng dụng chưa hỗ trợ màn hình gập, cần camera chất lượng cao hơn hoặc quan tâm đến giá cả, smartphone truyền thống vẫn là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cho đến khi công nghệ điện thoại gập phát triển hơn nữa.