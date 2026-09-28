Có nên bỏ tablet để chuyển sang điện thoại gập?

Gần đây, điện thoại gập kiểu sách đã thu hút sự chú ý với màn hình lớn đủ để cạnh tranh với các tablet cỡ nhỏ. Chẳng hạn, iPad Mini mới nhất có màn hình 8,3 inch, chỉ lớn hơn 0,3 inch so với Galaxy Z Fold8 Ultra và Pixel 11 Pro Fold. Mặc dù iPhone Duo có kích thước chỉ 7,6 inch, sự khác biệt về kích thước giữa các thiết bị này là không đáng kể.

Điện thoại gập đang có sự vươn mình mạnh mẽ ẢNH: REUTERS

Việc gộp smartphone và tablet vào một thiết bị nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng quyết định đầu tư vào một thiết bị có giá không hề rẻ chắc chắn khiến không ít người đắn đo. Vì vậy, tìm hiểu những ưu và nhược điểm của điện thoại gập sẽ giúp người dùng có cho mình lựa chọn phù hợp nhất.

Một trong những lợi thế lớn nhất của điện thoại gập là tính tiện lợi. Người dùng có thể dễ dàng mang theo một thiết bị 8 inch bên mình khi gập lại để thành kích thước của một chiếc smartphone thông thường. Đây là vấn đề quan trọng bởi nó giúp đơn giản hóa việc sử dụng dữ liệu di động, do hầu hết tablet yêu cầu một gói cước di động riêng để truy cập đầy đủ các tính năng khi di chuyển. Nếu không có gói cước này, người dùng có thể phải trả thêm phí cho điểm phát sóng Wi-Fi từ điện thoại.

Khi điện thoại gập chưa thể thay thế tablet

Mặc dù điện thoại gập có thể thay thế tablet trong nhiều trường hợp, nhưng chúng không hoàn hảo. Tablet vẫn là lựa chọn tốt hơn cho các phiên làm việc dài và công việc nghiêm túc, đặc biệt là trong các lĩnh vực như chỉnh sửa video hay thiết kế đồ họa, vốn cần màn hình lớn hơn. Điện thoại gập có thể chạy đa nhiệm và giải trí di động, nhưng không thể sánh với sự thoải mái và không gian làm việc mà tablet mang lại.

Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại gập như một thiết bị làm việc toàn thời gian có thể gây áp lực lớn lên pin, dẫn đến ảnh hưởng cho hiệu suất hằng ngày của người dùng. Giá cả cũng là một yếu tố cần xem xét, khi Galaxy Z Fold8 và iPhone Duo có giá khởi điểm cao, thậm chí cao hơn cả so với việc mua riêng từng thiết bị.

Bên cạnh đó, điện thoại gập vẫn còn nhiều hạn chế so với smartphone và tablet, dù chúng ngày càng được cải tiến. Phần cứng phức tạp và thiết kế cồng kềnh có thể gây khó khăn trong việc sử dụng hằng ngày. Hơn nữa, một số ứng dụng vẫn chưa tối ưu hóa tốt cho màn hình lớn, dẫn đến trải nghiệm không mượt mà.

Nhìn chung, mặc dù điện thoại gập là một sản phẩm công nghệ cao, nhưng thiết bị này chưa thể hoàn toàn thay thế cho mọi smartphone và tablet. Đối với những người cần một thiết bị di động mạnh mẽ để làm việc, tablet chuyên dụng vẫn là lựa chọn tốt nhất.