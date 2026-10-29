Từ món quà tặng người yêu đến chinh phục đấu trường chó cảnh quốc tế

Món quà đặc biệt gắn kết tình yêu

Cơ duyên đưa anh Thuận đến với giống Border Collie (chó chăn cừu) bắt đầu khá tình cờ, khi anh đang tìm hiểu và theo đuổi người vợ hiện tại.

Một lần, anh Thuận thấy người bạn rao bán chó nhưng khi ấy chưa biết rõ về giống chó này. Sau khi tìm hiểu, biết đây là dòng chó chăn cừu, anh quyết định mua một con tặng bạn gái. Con chó được đặt tên là Bon, trở thành khởi đầu cho hành trình gắn bó của anh với giống chó này.

Từ món quà thuở mới quen nhau, tình yêu dành cho thú cưng dần trở thành sở thích chung của anh Thuận và chị Ngọc Ánh ẢNH: NVCC

Đến nay, Bon đã 8 tuổi và vẫn sống cùng gia đình anh Thuận. Với anh, con chó không chỉ là vật nuôi mà còn lưu giữ kỷ niệm đặc biệt của hai vợ chồng.

"Kỷ niệm khiến mình nhớ nhất là khi tình cờ lướt Facebook thấy Bon là chú chó duy nhất còn lại của đàn không được ai chọn, rồi mình quyết định mua tặng người yêu. Từ đó, mình vừa may mắn gắn bó được với đam mê Border Collie, mà cũng đi tới hôn nhân được với người yêu", anh Thuận chia sẻ.

Theo anh Thuận, anh yêu thích Border Collie bởi ngoại hình đẹp, màu lông đa dạng, sự thông minh và tình cảm. Việc chăm sóc giống chó này không quá khó nếu người nuôi hiểu đặc điểm và đáp ứng được nhu cầu vận động của chúng.

Anh Thuận (thứ 2 từ phải sang) và vợ (thứ 3 từ phải sang) cùng đồng hành đưa chó chinh phục các đấu trường quốc tế ẢNH: NVCC

Từ việc nuôi chó làm bạn đồng hành, anh Thuận dần tìm hiểu sâu hơn về giống chó mình yêu thích. Sau khoảng 5 năm gắn bó, anh bắt đầu nhân giống, ban đầu chỉ duy trì khoảng 1 - 2 đàn mỗi năm để thỏa mãn sở thích.

Khoảng hai năm gần đây, anh dành nhiều công sức hơn cho việc chọn lọc chó giống, tìm hiểu tiêu chuẩn của Liên đoàn Chó giống quốc tế (FCI), đồng thời chú trọng nguồn gốc và giấy tờ của từng cá thể.

"Mình muốn dòng Border Collie được phát triển tốt hơn, bảo đảm độ thuần chủng và những đặc điểm theo tiêu chuẩn giống. Vì vậy, mình dành thời gian tìm hiểu, lựa chọn những con giống phù hợp với định hướng của bản thân", anh Thuận nói.

Phía sau những danh hiệu quốc tế

Theo anh Thuận, để một con chó tham gia các cuộc thi sắc đẹp chó cảnh, người nuôi cần quan tâm đến nhiều yếu tố. Bên cạnh đặc điểm ngoại hình, anh Thuận cho biết chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và luyện tập cũng đóng vai trò quan trọng. Chó cần được làm quen với môi trường thi đấu, tiếp xúc với con người, đồng thời tập tư thế đứng và cách di chuyển theo yêu cầu của từng cuộc thi.

Anh Thuận cho biết Border Collie là giống chó thông minh, năng động và thân thiện, nhưng cũng đòi hỏi người nuôi dành thời gian tương tác, cho vận động và chăm sóc bộ lông. Nếu không được vận động đầy đủ, chó có nguy cơ tăng cân; việc thiếu tiếp xúc và làm quen với môi trường xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thích nghi.

Những con chó Border Collie do anh Thuận nuôi và nhân giống ẢNH: NVCC

Với những người nuôi nhiều chó và theo đuổi các cuộc thi chuyên nghiệp, thách thức không chỉ nằm ở khâu chăm sóc mà còn ở việc lựa chọn con giống, chi phí đầu tư và những rủi ro trong quá trình vận chuyển, nhân giống.

Tháng 6.2026, tại Triển lãm chó cảnh quốc tế Thái Lan, chó Border Collie của anh Thuận hai lần giành danh hiệu Best of Breed (chó đẹp nhất giống). Theo anh Thuận, kết quả này đồng thời giúp con chó của anh đạt điều kiện để được công nhận các danh hiệu International Champion (Nhà vô địch quốc tế) và Asia, Africa & Oceanian Champion (Nhà vô địch châu Á, châu Phi và châu Đại Dương).

Trước đó, vào tháng 4.2026 chó của anh Thuận đã chinh phục thành công danh hiệu chức vô địch Thái Lan với giống chó Border Collie, và sáu lần đạt giải Best Of Breed (chú chó Border Collie đẹp nhất giống).

"Giải thưởng nào mình cũng trân trọng vì đó là kết quả của cả quá trình đồng hành cùng nhau. Những lần chiến thắng trước đối thủ mạnh khiến mình rất vui và xúc động", anh Thuận chia sẻ.

Theo anh Thuận, để một con chó tham gia các cuộc thi sắc đẹp chó cảnh, người nuôi cần quan tâm đến nhiều yếu tố. Bên cạnh đặc điểm ngoại hình, anh Thuận cho biết chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và luyện tập cũng đóng vai trò quan trọng ẢNH: NVCC

Những giải thưởng mà mà các con chó của anh Thuận giành được ẢNH: NVCC

Đằng sau hành trình thi đấu và nhân giống ấy còn có sự đồng hành của người vợ, chị Dương Thị Ngọc Ánh. Từ món quà thuở mới quen nhau, tình yêu dành cho thú cưng dần trở thành sở thích chung của hai người.

Chị Ánh cho biết chồng dành nhiều thời gian cho việc tắm rửa, dọn dẹp, cho chó ăn, mua sắm vật dụng chăm sóc và theo dõi quá trình nhân giống. Dù vậy, anh Thuận vẫn cố gắng cân bằng giữa đam mê, công việc và cuộc sống gia đình.

"Điều khiến mình nhớ nhất là những kỷ niệm hai đứa cùng nhau chăm sóc, đưa đi thi các cuộc thi chó trong và ngoài nước hay những lần đi giao lưu cùng anh em trong hội nhóm Border Collie. Nhưng kỷ niệm buồn là mình nhớ những lần không may chó bị bệnh mình cũng thấy chồng mất ngủ và suy nghĩ rất nhiều ngày", chị Ánh chia sẻ.