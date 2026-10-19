Từ năm 2027, chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua VNeID

Theo kế hoạch, BHXH Việt Nam sẽ kết nối, trao đổi dữ liệu với hệ thống định danh điện tử để quản lý thông tin người hưởng, giải quyết chế độ và tổ chức chi trả. Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân nhận trợ cấp, đồng thời thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ năm 2027, BHXH Việt Nam sẽ chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua VNeID ẢNH: THU HẰNG

Trong tháng 10.2026, BHXH Việt Nam xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ và phương án kết nối, tích hợp dữ liệu. Tháng 11 - 12.2026, các đơn vị liên quan hoàn thiện hướng dẫn, kết nối hệ thống. Từ năm 2027, việc chi trả qua tài khoản hưởng an sinh xã hội sẽ được thực hiện theo quy định và lộ trình triển khai.

BHXH Việt Nam yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và thống nhất thông tin của người hưởng, người được ủy quyền nhận chế độ.

Việc triển khai không được làm gián đoạn quá trình giải quyết, chi trả chế độ. Những người chưa đủ điều kiện nhận tiền qua tài khoản hưởng an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng phương thức phù hợp theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền lợi.

Liên quan đến chuyển đổi số, tính đến ngày 17.10, BHXH Việt Nam đã chuyển đổi thành công mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân cho hơn 101,49 triệu người.

Việc sử dụng số định danh cá nhân thay mã số BHXH góp phần chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu, tạo nền tảng đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.