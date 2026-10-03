Cán bộ nghỉ theo chế độ Nghị định 178 có được tiếp tục đóng BHXH?

Ngày 3.10, Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội họp phiên toàn thể thẩm tra dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ ẢNH: QUỐC HỘI

Tại phiên họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ dẫn thực tế một số cán bộ, công chức, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 nhưng chưa đủ số năm đóng BHXH theo quy định, nên tại thời điểm nghỉ mức lương hưu thấp.

Nhiều người trong số này bày tỏ nguyện vọng muốn có một cơ chế để được đóng tiếp BHXH, nhằm hưởng trọn vẹn mức lương hưu hằng tháng tối đa 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Theo ông Hạ, nội dung này hiện chưa có quy định, song thực tế đã đặt ra, nên trong lần sửa đổi luật nên nghiên cứu, xem xét bổ sung.

Trao đổi nội dung trên, Cục trưởng Cục Tiền lương và BHXH (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho hay, hiện nay, có 2 nhóm nghỉ việc theo chế độ Nghị định 178.

Nhóm thứ nhất là hưởng trợ cấp 1 lần và hưởng quyền lợi hưu trí. Nhóm thứ hai là hưởng trợ cấp 1 lần và chưa hưởng quyền lợi hưu trí, nhóm này sẽ tiếp tục làm việc, đóng BHXH.

Trước đó, theo BHXH Việt Nam, người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung Nghị định 178 được hưởng lương hưu theo quy định của luật BHXH mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu.

Tuy nhiên, tỷ lệ hưởng vẫn phải căn cứ luật BHXH hiện hành. Trong đó, lao động nam hưởng tỷ lệ 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Lao động nữ hưởng tỷ lệ 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2% cho đến khi chạm mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, lao động nam phải có 35 năm đóng BHXH, lao động nữ phải có 30 năm đóng BHXH mới được nhận lương hưu tối đa 75% lương tính theo các mức khi còn làm việc.

Thông tin từ Bộ Nội vụ, đến tháng 12.2025 đã hoàn tất việc chi trả, thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 178.

Thống kê tại thời điểm đó cho thấy cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc (ở Trung ương là 47.913 người và địa phương là 98.926 người). Số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người và có 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

Còn theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, đến cuối 2025 đã chi trả 163.482 tỉ đồng cho 117.073 người nghỉ theo chế độ nghị định 178.