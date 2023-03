Tự nắn đốt sống cổ tại nhà để tiết kiệm tiền, người đàn ông bị đột quỵ

Ông Wilson sống ở thành phố Lismore, bang New South Wales (Úc). Do bị đau lưng từ nhỏ nên ông đã đến gặp nhiều bác sĩ nắn chỉnh xương khớp để điều trị. Do được điều trị lâu năm nên ông quyết định tự mình nắn chỉnh xương khớp tại nhà để tiết kiệm chi phí, theo tờ New York Post (Mỹ).

Ông Andy Wilson đã bị đột quỵ vì tự nắn chỉnh đốt sống cổ tại nhà MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

"Tôi đã gặp nhiều bác sĩ khác nhau và tất cả đều thực hiện động tác xoay cổ cho tôi. Tôi sẽ thả lỏng các cơ và xoay đầu từ bên này sang bên kia...", ông Wilson kể lại.

Ông bắt chước các động tác của bác sĩ và tự thực hiện 2 lần/ngày. Trong suốt 31 năm qua, ông duy trì thói quen này thường xuyên. Nhưng vào ngày 5.3, hậu quả không mong muốn cuối cùng cũng đến.

Động tác tự nắn cổ tại nhà đã khiến ông bị đứt động mạch bên phải, ngay vị trí đi qua cổ. Kết quả là khiến ông bị đột quỵ, không cử động được và mù tạm thời. Ông rơi vào tình trạng không xác định phương hướng, buồn nôn, tay chân không thể phối hợp vận động.

Dù vậy, người đàn ông vẫn cố gắng gọi cho người chú sống cùng nhà là ông Craig Wilson. Ông Craig đã lập tức gọi xe cấp cứu đưa cháu trai vào bệnh viện.

Ban đầu, các nhân viên cấp cứu nghĩ rằng ông Wilson bị phản ứng do dùng ma túy hay rượu. Tuy nhiên, ông Craig khẳng định cháu trai mình không dùng các chất này.

Tại bệnh viện, ông Wilson tiết lộ thói quen tự bẻ cổ của mình. Bác sĩ xác định các biểu hiện bất thường của ông là do động mạch phải bị đứt, xuất hiện 3 cục máu đông trong não và đột quỵ ở thùy chẩm. Bác sĩ yêu cầu ông ngưng hành động tự bẻ cổ này.

Đến ngày 9.3, ông Wilson trở về nhà sau 4 ngày nằm viện. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời mà cơn đột quỵ không gây biến chứng nguy hiểm và thị lực của ông đã dần phục hồi.

Với đột quỵ, điều trị sớm rất quan trọng vì sẽ giảm tổn thương não và các biến chứng. Các triệu chứng thường gặp của đột quỵ gồm khó nói, khó hiểu những gì người khác đang nói, cảm giác tê liệt ở mặt, cánh tay hoặc chân, một bên miệng bị méo, bất thường về thị lực, đau đầu và thiếu khả năng phối hợp tay chân, theo New York Post.