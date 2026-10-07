    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựDân sinh

    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

    Nguyễn Phúc
    Nguyễn Phúc

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa đưa vào sử dụng ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị, giúp người dân đăng ký khám từ xa, xem lịch hẹn, tra cứu kết quả, đơn thuốc và chi phí ngay trên điện thoại.

    Sáng 7.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương và chính thức đưa ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị vào sử dụng, thêm một tiện ích phục vụ người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh.

    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị- Ảnh 1.

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị chính thức đưa ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị vào sử dụng

    ẢNH: THANH LỘC

    Với ứng dụng này, người bệnh có thể chủ động đăng ký khám từ xa, xem lịch khám, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc và chi phí khám chữa bệnh mà không cần trực tiếp đến bệnh viện để thực hiện các thao tác này.

    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị- Ảnh 2.
    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị- Ảnh 3.

    Giao diện của app Bệnh viện Quảng Trị

    ẢNH: T.L


    Ứng dụng cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế của bệnh viện, giúp người bệnh theo dõi hành trình khám chữa bệnh thuận tiện hơn, đồng thời giảm thời gian chờ đợi và các thủ tục giấy tờ.

    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị- Ảnh 4.

    Hướng dẫn cài đặt app Bệnh viện Quảng Trị

    ẢNH: THANH LỘC

    Để sử dụng, người bệnh tải ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị trên Google Play đối với điện thoại Android hoặc App Store đối với iPhone, sau đó cài đặt và đăng ký tài khoản. Người dùng cũng có thể dùng điện thoại quét mã QR tương ứng với thiết bị đang sử dụng để tải ứng dụng.

    Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị- Ảnh 5.

    Nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng

    ẢNH: THANH LỘC

    Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết việc đưa ứng dụng vào thực tế là ý tưởng được lãnh đạo bệnh viện ấp ủ từ lâu nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn.

    Theo ông Nam, đây cũng là nỗ lực của bệnh viện trong chuyển đổi số, hiện đại hóa dịch vụ y tế, hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

    Tin liên quan

    Bệnh viện Quảng Trị đón nhận giải thưởng bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới

    Bệnh viện Quảng Trị đón nhận giải thưởng bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị vinh dự đón nhận giải thưởng bạch kim của Hội Đột quỵ thế giới .

    Bệnh viện Quảng Trị lần đầu mổ nội soi cắt khối tá tụy điều trị ung thư

    Bệnh viện Quảng Trị nhận Giải thưởng Bạch kim của Hội Đột quỵ Thế giới

    Khám phá thêm chủ đề

    Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị dịch vụ y tế ứng dụng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận