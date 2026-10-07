Từ nay, ở nhà cũng đăng ký lịch khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

Sáng 7.10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị tổ chức khai trương và chính thức đưa ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị vào sử dụng, thêm một tiện ích phục vụ người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị chính thức đưa ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị vào sử dụng ẢNH: THANH LỘC

Với ứng dụng này, người bệnh có thể chủ động đăng ký khám từ xa, xem lịch khám, tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc và chi phí khám chữa bệnh mà không cần trực tiếp đến bệnh viện để thực hiện các thao tác này.

Giao diện của app Bệnh viện Quảng Trị ẢNH: T.L





Ứng dụng cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế của bệnh viện, giúp người bệnh theo dõi hành trình khám chữa bệnh thuận tiện hơn, đồng thời giảm thời gian chờ đợi và các thủ tục giấy tờ.

Hướng dẫn cài đặt app Bệnh viện Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Để sử dụng, người bệnh tải ứng dụng Bệnh viện Quảng Trị trên Google Play đối với điện thoại Android hoặc App Store đối với iPhone, sau đó cài đặt và đăng ký tài khoản. Người dùng cũng có thể dùng điện thoại quét mã QR tương ứng với thiết bị đang sử dụng để tải ứng dụng.

Nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng ẢNH: THANH LỘC

Ông Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, cho biết việc đưa ứng dụng vào thực tế là ý tưởng được lãnh đạo bệnh viện ấp ủ từ lâu nhằm phục vụ người bệnh tốt hơn.

Theo ông Nam, đây cũng là nỗ lực của bệnh viện trong chuyển đổi số, hiện đại hóa dịch vụ y tế, hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.