Từ ngày 30.11, những ai mua, bán xổ số có thể bị phạt đến 30 triệu đồng?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 389 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 30.11.2026) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Ai mua vé số có thể bị phạt đến 15 triệu đồng?

Theo khoản 1 điều 11 Nghị định 389 năm 2026 Nghị định Chính phủ, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng mua vé xổ số để dự thưởng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng.

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho những đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Các đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật (khoản 1 điều 14 Thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính).

Ngoài ra, điều khoản này còn quy định điều kiện về đối tượng được phép tham gia dự thưởng, gồm công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Bán vé số cho người dưới 18 tuổi bị phạt bao nhiêu?

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho những đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng cũng có thể bị xử phạt.

Theo khoản 2 điều 9 Nghị định 389 năm 2026, hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Theo điểm a, điểm b khoản 4 điều 3 nghị định này, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Những mức phạt mà người mua vé số cần biết

Theo quy định, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng có thể bị phạt từ 60 - 100 triệu đồng.

Đối với hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng, mức phạt đối với cá nhân là 80 - 100 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm trong trả thưởng xổ số, tổ chức cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng có thể bị phạt từ 20 - 40 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về bảo mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng, mức phạt đối với tổ chức là 40 - 60 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã và trưởng công an xã được phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 389 năm 2026, trưởng công an cấp xã và chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số thuộc thẩm quyền.

Trong khi đó, giám đốc công an cấp tỉnh và chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng; giám đốc sở tài chính được phạt đến 160 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, các chức danh trên còn có thẩm quyền đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo phạm vi được nghị định quy định.

Trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập và thủ trưởng tổ chức thuộc Bộ Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng.

Người thuộc lực lượng công an nhân dân, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh xổ số có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt hoặc thuộc thẩm quyền của chức danh khác, người lập biên bản phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt.