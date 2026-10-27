Từ ngày hội công nghệ, mở hướng tương lai chuyển đổi số Khánh Hòa

Với chủ đề "Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương", Ngày hội thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đưa công nghệ số trở thành động lực phát triển, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Người dân và du khách hào hứng tương tác với robot tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 ẢNH: BÁ DUY

Ngày hội đã nhận được sự quan tâm, tham dự của Lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh/thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; đại diện Hiệp hội VINASA, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan thông tấn báo chí cùng hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Từ định hướng chiến lược đến giải pháp cụ thể, các chương trình hội nghị, hội thảo chuyên đề đã tập trung làm rõ những yêu cầu trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của địa phương.

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trung tâm dữ liệu đa mục tiêu, khu công nghệ số tập trung mở ra cơ hội kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng số.

Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương tập trung trao đổi về kiến trúc số, nền tảng số, dữ liệu số và các giải pháp công nghệ phục vụ quản trị cấp cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham quan mô hình khách sạn thông minh tại ngày hội ẢNH: BÁ DUY

Các nội dung quan trọng tiếp tục được đề cập tại hội nghị Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng; hội thảo Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số, cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại; chương trình công tác phối hợp giữa Trung tâm Internet Việt nam (VNNIC), Sở Khoa học và Công nghệ với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp để triển khai chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn"; hội thảo Tiện ích số trong khám, chữa bệnh và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trực tuyến…

Cùng với các hoạt động chuyên môn, không gian trải nghiệm công nghệ đã mang đến nhiều điểm nhấn gần gũi và sinh động cho người dân và du khách.

Học sinh được tiếp cận mô hình lắp ráp Robotics và STEAM, khơi dậy niềm yêu thích khoa học, công nghệ và tư duy sáng tạo. Những màn trình diễn robot trí tuệ nhân tạo, công nghệ ánh sáng và laser mapping mang đến trải nghiệm trực quan, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới.

Các em nhỏ thích thú khám phá robot hình người tại không gian trải nghiệm công nghệ ẢNH: BÁ DUY

Đặc biệt, chương trình trải nghiệm thực tế ảo "Trở về thời khắc thiêng liêng" tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, đưa người tham gia trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, kết nối công nghệ hiện đại với giá trị lịch sử dân tộc.

Trong lĩnh vực kinh tế số, gian hàng OCOP trên sàn thương mại điện tử cùng các phiên livestream quảng bá sản phẩm đã mở thêm cơ hội đưa đặc sản địa phương tiếp cận người tiêu dùng trên môi trường số.

Các hoạt động tương tác, đố vui công nghệ và tiểu phẩm truyền thông về an toàn số cũng góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả trong cộng đồng.

Từ chính quyền số đến kinh tế số, xã hội số; từ giáo dục, y tế đến đời sống hằng ngày, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi mang lại những thay đổi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Khách tham quan tạo dáng cùng robot tại Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Thông qua chuỗi chương trình và hoạt động, Ngày hội góp phần tăng cường kết nối, lan tỏa tri thức công nghệ, thúc đẩy hợp tác và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 khép lại, nhưng hành trình chuyển đổi số vẫn tiếp tục. Những kết nối được hình thành, những giải pháp được chia sẻ và những trải nghiệm được lan tỏa sẽ là nền tảng để Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.