Từ nỗi trăn trở của CEO Pharmacity đến hành trình ‘Doctor Tour - Ngày hội sức khoẻ’

Ngày 15.10 vừa qua, Ông Deepanshu Madan - CEO Pharmacity đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai trao tặng phần quà hỗ trợ cho gia đình hai bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ý tưởng về những chuyến đi này được nhen nhóm khi ông Deepanshu Madan nhận thấy sự chênh lệch lớn trong điều kiện y tế giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là với trẻ em. Đó là hình ảnh những em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa phải vượt hàng chục cây số để đến trạm y tế, hay những gia đình còn mang nặng tâm lý ‘có bệnh mới chữa’, thiếu đi kiến thức phòng bệnh căn bản. Với ông, đó không chỉ là khoảng cách về địa lý, mà còn là khoảng cách về cơ hội - cơ hội được lớn lên khỏe mạnh, được phát triển toàn diện.

Từ những trăn trở đó, một ý tưởng mang đậm tính nhân văn đã ra đời: nếu trẻ em không thể dễ dàng tiếp cận y tế, thì y tế sẽ chủ động tìm đến với các em. ‘Doctor Tour’ được thực hiện không chỉ để trao đi những viên thuốc, mà là để xây dựng những ‘trạm sức khỏe’ lưu động, đưa đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ cùng sự quan tâm chân thành đến những nơi cần nhất.

Doctor Tour có mặt tại Vĩnh Linh - Quảng Trị trao tặng học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Chỉ riêng trong năm 2025, từ nỗi trăn trở đã trở thành hiện thực sống động - chuyến xe ‘Doctor Tour’ đã lăn bánh tới khắp mọi miền Tổ Quốc, từ Bình Phước (cũ), Thanh Hóa, Bến Tre (cũ), cho đến Ba Vì, Quảng Trị... mỗi điểm dừng chân của chương trình đều mang theo tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Đồng hành cùng đội ngũ dược sĩ Pharmacity là các y bác sĩ đến từ các bệnh viện tuyến đầu luôn ân cần thăm khám, tư vấn dinh dưỡng, phổ cập những kiến thức chăm sóc sức khỏe gia đình cũng như trao đi hàng ngàn suất quà và học bổng.

Không chỉ thăm khám, tặng quà, Doctor Tour còn đem đến những kiến thức chăm sóc sức khỏe căn bản góp phần cho việc phát triển thể chất bền vững cho trẻ em Việt Nam

Nhưng tâm huyết của người lãnh đạo không chỉ hướng về những vùng đất xa xôi. Ông hiểu rằng, ngay tại trung tâm của hệ thống y tế quốc gia, vẫn có những cuộc chiến thầm lặng đang diễn ra mỗi ngày. Đó là cuộc chiến của những bệnh nhi đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến đầu, nơi gánh nặng chi phí và nỗi đau tinh thần đè nặng lên vai các gia đình.

Trong dịp Tết Thiếu nhi vừa qua, màu áo xanh của hệ thống nhà thuốc Pharmacity cũng đã có mặt đem đến niềm vui bất ngờ cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Ngày 15.10 vừa qua, hành trình ‘Doctor Tour’ đã có một điểm dừng chân đặc biệt tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Đây là một sự nối dài tự nhiên cho sứ mệnh ‘không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau’. Bởi lẽ, dù ở bất cứ đâu, một em bé đang gặp khó khăn về sức khỏe đều cần được chở che.

Tại đây, hệ thống nhà thuốc Pharmacity, thông qua Phòng Công tác xã hội của bệnh viện, đã trao tặng 300 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, câu chuyện của hai em nhỏ đã khiến nhiều người không khỏi xót xa: bé N.T.K (11 tuổi, Hà Nội) nguy kịch vì sốc mất máu sốc mất máu do chảy máu thượng thận và bé Q.V.L (12 tuổi, Sơn La) hôn mê sâu do nhiễm trùng não và huyết khối tĩnh mạch.

Ông Deepanshu Madan đã có mặt tại đây, không chỉ trao tặng những món quà, sự hỗ trợ về vật chất kịp thời cho gia đình các cháu mà còn trao đi lời động viên, những cái nắm tay ấm áp, khẳng định rằng các em và gia đình không hề đơn độc trên hành trình giành lại sức khỏe.

Khi biết tin, ông Deepanshu Madan đã trực tiếp đến thăm hỏi bệnh tình của các bé

Chia sẻ về tâm huyết của mình, ông Deepanshu Madan tâm sự: ‘Từng làm việc tại nhiều quốc gia, tôi tin rằng trẻ em chính là tương lai và đầu tư cho sức khỏe của các em là sự đầu tư bền vững nhất. Với chương trình Doctor Tour nói riêng và Pharmacity nói chung, chúng tôi muốn trao đi sự quan tâm, niềm tin và cơ hội để tất cả các em nhỏ trên mọi miền đều có một khởi đầu khỏe mạnh. Mỗi nụ cười của một em nhỏ, mỗi ánh mắt của một gia đình khi nhận được sự hỗ trợ, đó chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục hành trình này’.

Với tầm nhìn ‘trẻ em là trung tâm của sự phát triển’, hành trình Doctor Tour đã và đang trở thành một phần văn hóa của Pharmacity, nơi mỗi thành viên đều tự hào được đóng góp công sức, lan tỏa tâm huyết của người lãnh đạo đến mọi miền tổ quốc.