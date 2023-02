Từ nữ sinh mặt mụn, sẹo rỗ đến bác sĩ xinh đẹp gần 100.000 người theo dõi

Trở thành bác sĩ da liễu để tự điều trị cho bản thân

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống theo ngành y nên ngay từ nhỏ chị Phạm Cẩm Thúy (30 tuổi, quê Sóc Trăng), đã có niềm đam mê và quyết tâm học tập thật giỏi để trở thành bác sĩ. Trong suốt 12 năm học, chị Thúy đều đạt thành tích học sinh giỏi và đặc biệt học rất tốt môn toán khi đạt được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Sóc Trăng. Năm 2010, nữ bác sĩ thi đậu vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ với điểm số 25,5 khối B ngành y đa khoa.

Trước khi có ngoại hình xinh đẹp như hiện tại, thạc sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy từng là một nữ sinh tự ti về gương mặt đầy mụn, sẹo rỗ NVCC

Trong thời gian học tại Trường ĐH Y dược Cần Thơ vì cường độ học tập cao, lại phải đi trực đêm nên gương mặt của chị Thúy bị mụn rất nhiều. Vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn khi đến những ngày ôn tập để thi học kỳ. Nữ bác sĩ cho biết thường bị bạn bè trêu chọc và đặt cho biệt danh là “Thúy mụn”.

“Tuy gia đình có ba làm bác sĩ nhưng không chuyên về da liễu nên mình phải đi chữa ở ngoài. Thời gian đó mình học ở Cần Thơ và các phương pháp điều trị cũng chưa phát triển nên bác sĩ chỉ cho thuốc uống bên trong mà quên đi việc trị liệu bên ngoài. Vì vậy, sau khi hết mụn da mình lại chuyển sang có sẹo rỗ, một vấn đề còn khó điều trị hơn cả mụn”, thạc sĩ, bác sĩ Thúy nhớ lại.

Khổ sở vì những tác hại của mụn và sẹo rỗ, vì vậy chị Thúy quyết định chuyển hướng học thạc sĩ ngành da liễu, mặc dù trước đó mất 6 năm để học y đa khoa. Nữ bác sĩ cho biết ban đầu gia đình kỳ vọng chị trở thành bác sĩ tim mạch hay nội khoa. Tuy nhiên, sau khi được chị chia sẻ nỗi khổ tâm thì gia đình đã đồng thuận và hỗ trợ chị Thúy trong quá trình theo đuổi đam mê.

Chính những trải nghiệm của bản thân về quá trình điều trị mụn, sẹo rỗ trong quá khứ mà thạc sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đã thấu hiểu bệnh nhân của mình hơn NVCC

“Động lực thôi thúc mình mạnh mẽ nhất có lẽ là việc chính những kiến thức đã học sẽ giúp mình tự chữa cho bản thân. Từ việc có kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế trên làn da của mình mà sẽ đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân. Với các bệnh nhân mình luôn chuyên tâm điều trị một cách chu đáo nhất vì chỉ cần lơ là một bước nào thì mụn sẽ chuyển sang sẹo rỗ”, thạc sĩ, bác sĩ Thúy chia sẻ.

Dành hơn 10 năm thanh xuân để trở thành bác sĩ nhưng theo chị Thúy đã có lúc áp lực đến mức muốn từ bỏ. Những vấn đề về học tập, điểm số dù rất căng thẳng nhưng nữ bác sĩ luôn cố gắng để vượt qua vì luôn có bạn bè, gia đình hỗ trợ. Tuy nhiên, với cơ địa dễ nổi mụn, da xấu đến mức trầm trọng mỗi khi căng thẳng do bài vở, hay thức khuya trực đêm… nên đôi lúc chị Thúy muốn “buông bỏ” hết để chăm sóc bản thân trở nên xinh đẹp như các bạn đồng trang lứa.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy đang tư vấn cho bệnh nhân của mình NVCC

“Trong thời gian học thạc sĩ, mặc dù mụn đã được chữa nhưng những phương pháp điều trị chưa hoàn hảo trước đó đã để lại sẹo rỗ trên làn da. Đôi khi học viên khác đặt câu hỏi tại sao học da liễu mà làn da không đẹp khiến mình thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, chính điều đó là động lực để mình trăn trở mà cố gắng đọc sách, tìm hiểu các giải pháp để điều trị trên chính làn da của mình từ đó cảm nhận sâu sắc hơn về các kiến thức được học”, thạc sĩ, bác sĩ Thúy chia sẻ.

Đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân của mình

Khi nhìn về quá khứ, chị Thúy cho biết chính nhờ những khó khăn của bản thân mà chị thấu hiểu bệnh nhân của mình nhiều hơn. Với kinh nghiệm điều trị cho các đối tượng đang ở lứa tuổi học sinh bị mụn dai dẳng thì chị Thúy đồng cảm sâu sắc nỗi mặc cảm của họ. Chị Thúy cho biết nhiều phụ huynh đang xem nhẹ việc chữa trị mụn cho con em mình trong giai đoạn này và đây là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu tự tin, nhất là các bạn nữ.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy còn được các nhãn hàng mỹ phẩm tin tưởng với vai trò cố vấn chuyên môn NVCC

“Có 3 nguyên nhân chính gây ra mụn là do việc tiết dầu trên da quá mức, tiếp đến là tế bào chết và sừng trên da quá nhiều, điều này do cơ địa hoặc làm sạch da chưa đúng cách. Và cuối cùng là do vi khuẩn gây mụn tăng sinh trên da quá nhiều gây ra mụn đầu đen, đầu trắng, mụn viêm… dẫn đến tình trạng sẹo nếu không điều trị kịp thời. Khi mới bị mụn hãy nghiêm túc điều trị từ khi mụn còn ít, đừng nghĩ là mụn sẽ tự hết. Mụn một khi đã khởi phát thì đó là tình trạng viêm trên da, có thể lây lan nếu không biết điều trị đúng cách", bác sĩ Thúy chia sẻ và cho biết cần lựa chọn những nơi điều trị uy tín, có ý kiến tư vấn của bác sĩ. Không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo quá đà so với thực tế. Và điều quan trọng nhất là không nên tự xử lý mụn tại nhà, khoảng 70% trường hợp bị sẹo rỗ là làm tổn thương bề mặt da do tự nặn mụn.

Hình ảnh đời thường đầy trẻ trung của thạc sĩ, bác sĩ Phạm Cẩm Thúy NVCC

Sau 3 năm học việc, làm việc tại Bệnh viện Da Liễu TP.HCM và các phòng khám thẩm mỹ khác thì hiện tại chị Thúy đã có hai phòng khám chuyên về mụn, sẹo rỗ và các vấn đề về da cho riêng mình. Ngoài ra, chị Thúy còn là bác sĩ được các nhãn hàng mỹ phẩm tin tưởng với vai trò cố vấn chuyên môn. Nữ bác sĩ còn nhận được sự yêu thích của các bạn trẻ với trang cá nhân hơn 93.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Bác sĩ Võ Thái Dương, công tác tại Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, cho biết: “Với tôi, bác sĩ Thúy là người đàn chị, đồng nghiệp đam mê, yêu nghề và tận tâm điều trị cho bệnh nhân. Trong công việc, chị luôn chỉn chu, tinh thần cầu thị, luôn cập nhật học hỏi những phương pháp điều trị mới để mang lại hiệu quả cao nhất cho làn da của khách hàng. Cùng làm việc với vai trò đồng nghiệp, lắng nghe những trăn trở, trải lòng của chị dành cho công việc, là một người bác sĩ, tôi tự nhủ sẽ đem kiến thức, nhiệt huyết và trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ những làn da đang cần đến mình”.