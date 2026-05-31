Từ phố về biển cùng Maserati Grecale: Khác biệt đậm chất Ý

Tiết trời oi nóng của TPHCM những ngày cuối tháng 5.2026 khiến những con người theo chủ nghĩa xê dịch càng khao khát tìm về miền biển vắng để nghe sóng biển hòa quyện trong những cơn gió mát. Để rồi, sau một tuần làm việc, chúng tôi dù có mệt mỏi đến mấy cũng chẳng thể cưỡng lại lời rủ rê khám phá "cơn gió" Grecale trên hành trình từ phố về biển. Grecale? Nghe có vẻ lạ tai nhưng thực chất đây lại là tên gọi được người Ý đặt cho cơn gió thổi qua vùng Địa Trung Hải. Vào năm 2022, hãng xe Ý - Maserati khi trình làng xe SUV hoàn toàn mới của hãng đã ưu ái dành cái tên Grecale đặt cho mẫu xe này. Cũng từ đó, Maserati Grecale bắt đầu hành trình kiến tạo những trải nghiệm khác biệt đậm chất Ý cho những tín đồ mê xe, thích cầm lái và ưa thích hành trình trải nghiệm… những điểm đến trên khắp thế giới.

Maserati khi trình làng chiếc SUV hoàn toàn mới vào năm 2022 đã ưu ái dành cái tên Grecale đặt cho mẫu xe này

Ảnh: Bá Hùng

Vốn đã quá nhàm chán, quen thuộc với những cái tên Porsche Macan, Jaguar E-Pace… năm 2023, phân khúc xe SUV thể thao hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam được thổi một làn gió mới khi hãng xe Ý chính thức tung Maserati Grecale ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản GT, Modena và Trofeo, đến cuối năm 2025, mẫu xe này bổ sung thêm bản thuần điện Grecale Folgore.

Trong đó, Grecale GT giá 3,8 tỉ đồng được xem là phiên bản người Việt yêu thích thương hiệu cây đinh ba hay muốn sở hữu xe Maserati dễ tiếp cận nhất. Đây cũng là bản Grecale mà nhóm trải nghiệm chúng tôi có dịp cầm lái suốt hành trình 400 km vượt qua nhiều dạng địa hình từ TP.HCM đến hải đăng Kê Gà thuộc xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng.

Maserati Grecale tung ra thị trường Việt Nam từ năm 2023 Ảnh: Bá Hùng

Giao thoa giữa truyền thống và hiện đại

Người Ý từ trước đến nay vốn nổi tiếng tôn trọng giá trị truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại; gu thẩm mỹ đầy tinh tế với sự cầu kỳ, hoa mỹ trong từng chi tiết nhưng tối giãn, thực dụng… Điều này một lần nữa được thể hiện trên chiếc Maserati Grecale.

Trong quá trình phát triển, hãng xe Ý đã tạo ra nhiều siêu phẩm khác nhau. Từ mẫu sedan đầu bảng Quattroporte, sedan hạng sang - Ghibli, cho đến dòng xe thể thao hai cửa GranTurismo hay xe mui trần thuần điện GranCabrio Folgore. Khi thị hiếu khách hàng thay đổi, họ cũng tạo ra Levante rồi Grecale… Mỗi dòng xe mỗi vẻ, mỗi tính cách để phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau, nhưng đều giữ được giá trị truyền thống, nét đặc trưng trong thiết kế kết hợp xu hướng thời trang, hiện đại. Bản thân Grecale cũng không ngoại lệ.

Maserati Grecale sở hữu kiểu dáng tổng thể cân đối, hài hòa và có nét cuốn hút rất riêng Ảnh: Bá Hùng

Vẫn lối thiết kế đơn giản với lưới tản nhiệt cỡ lớn, khoét sâu kết hợp hài hòa với những thanh dọc, đường viền mạ crôm làm nền cho logo cây đinh ba đặc trưng của hãng xe Ý. Thân và đuôi xe tạo cảm giác liền lạc, uyển chuyển điểm xuyến bằng những đường gân nổi và chi tiết mạ crôm… kết hợp phần đuôi xe vuốt thấp theo phong cách coupe đi kèm cánh gió mang đến ngoại hình mạnh mẽ, thể thao nhưng không kém phần lịch lãm.

Có nhiều ý kiến tranh cãi khi bàn về kiểu dáng thiết kế mẫu xe này, bởi gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác. Thế nhưng, qua nhiều lần "chạm mặt" Maserati Grecale phải thừa nhận rằng đây là chiếc SUV hạng sang sở hữu kiểu dáng tổng thể cân đối, hài hòa và có nét cuốn hút rất riêng, kiểu như chàng lãng tử lịch lãm, càng nhìn càng say.

Cầm lái Maserati Grecale trên hành trình từ TP.HCM đến với huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng Ảnh: T.H

Thế nhưng, hành trình còn ở phía trước và khi ly cappuccino trên tay vừa cạn, chúng tôi không thể để ánh nhìn của mình mãi bị cuốn theo kiểu dáng Grecale. Để rồi, theo thông báo qua bộ đàm của người dẫn đoàn, chúng tôi lên xe xuất phát!

Cầu kỳ, hoa mỹ nhưng tối giản, tiện dụng

Một cái chạm nhẹ! Tay nắm mở cửa thiết kế đơn giản, vừa vặn với thao tác cơ học nhưng đảm bảo tính khí động học trên Grecale. Một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự khác biệt, tinh tế của người Ý. Và phía sau đó là không gian nội thất đầy hấp dẫn.

Phần lớn chi tiết trong khoang nội thất Grecale như ghế ngồi, bảng táp-lô, bệ cửa hay bệ trung tâm… phủ chất liệu da cao cấp full-grain. Đây là loại da tự nhiên nguyên tấm, chất lượng cao được nhà thiết kế chế tác của Maserati kết hợp nhịp nhàng với những đường chỉ khâu tỉ mĩ, tinh tế… tạo nên tổng thể khoang nội thất rất sang, xịn, mịn ngay từ ánh nhìn, chạm tay đầu tiên.

Phần lớn chi tiết trong nội thất Grecale như ghế ngồi, bảng táp-lô, bệ cửa hay bệ trung tâm… phủ chất liệu da cao cấp full-grain

Ảnh: Bá Hùng

Để khi đặt mình vào ghế lái, sự êm ái, thoải mái là cảm giác đầu tiên Grecale mang lại cho người lái nhờ đệm ghế dày và phần tựa lưng thiết kế ôm sát người. Sự tinh tế còn được hãng xe Ý thể hiện qua cách bố trí các chi tiết trong khoang nội thất với cách khởi động bằng nút bấm trên vô-lăng. Hệ thống sang số cũng được chuyển thành các nút bấm bố trí hàng ngang trên bảng táp-lô, để tối ưu không gian cho khoang nội thất. Một thiết kế khá lạ, đậm tính công thái học, đảm bảo an toàn nhưng… hơi cứng và thiếu sự nhanh nhạy khi thao tác.

Chưa dừng lại ở đó, khi màn hình cảm ứng cỡ lớn gom phần lớn nút điều khiển chức năng được xem là thiết kế hiện đại và đang trở thành xu hướng trong ngành ô tô hiện nay, Maserati cũng cho thấy sự thức thời. Tuy nhiên, thay vì đi theo khuôn mẫu bằng cách "vác" những chiếc màn hình lớn như máy tính bảng hay tivi trải dài trên bảng "táp lô"… hãng xe Ý lại rất tinh tế khi thiết kế hai màn hình trung tâm dạng cảm ứng có kích cỡ lần lượt 12,3 inch và 8,8 inch bố trí như một cuốn sách lật giở.

Maserati rất tinh tế khi thiết kế hai màn hình trung tâm dạng cảm ứng có kích cỡ lần lượt 12,3 inch và 8,8 inch, được bố trí như một cuốn sách lật giở Ảnh: Bá Hùng

Đáng chú ý, khi nhiều màn hình ô tô của nhiều hãng xe đang tạo ra tranh cãi với thao tác rườm rà, mất thời gian và làm người lái mất tập trung… Maserati lại khắc phục rất tốt điều này, không chỉ bố trí góc màn hình phù hợp với thao tác, tầm quan sát của người dùng, hãng xe Ý còn cải thiện tốt độ sắc nét, nhanh nhạy cũng như thao tác rất đơn giản khi điều khiển các chức năng. Chẳng cần phải mất thời gian quan sát quá lâu, chỉ một cái lướt nhẹ người lái đã có thể thực hiện các tác vụ như chỉnh điều hòa, mức gió, âm lượng… hay các tính năng kết nối, giải trí. Chưa kể ở mặt sau vô-lăng vẫn có các nút bấm để người lái chủ động thao tác khi muốn điều khiển hệ thống giải trí mà vẫn đảm bảo an toàn.

Mạnh mẽ, thể thao nhưng thừa sự êm ái

Sau màn "làm quen" với Maserati Grecale, chúng tôi bắt đầu vần vô-lăng chiếc SUV này di chuyển theo các tuyến đường từ nội đô dẫn ra cửa ngõ phía đông thành phố để hòa vào tuyến đường cao tốc nối TP.HCM - Long Thành đi Phan Thiết. Grecale cung cấp cho người lái 3 chế độ lái khác nhau Comfort, GT và Sport kèm theo tùy chọn chỉnh độ cứng của phuộc, hệ thống treo thông qua nút xoay tích hợp trên vô-lăng.

Grecale có 3 chế độ lái khác nhau Comfort, GT và Sport kèm theo tùy chọn chỉnh độ cứng vững của phuộc, hệ thống treo thông qua nút xoay tích hợp trên vô-lăng Ảnh: Bá Hùng

Tuy nhiên, với cỗ máy mild-hybrid gồm động cơ xăng tăng áp dung tích 2.0 lít, 4 xi-lanh, 16 van được hỗ trợ bởi hệ thống điện 48 volt, sản sinh tổng công suất tới 300 mã lực… chế độ lái Comfort phù hợp nhất để Grecale phát huy tính êm ái, mượt mà và linh hoạt khi di chuyển trong phố thị. Ở chế độ này, vô-lăng đánh lái nhẹ nhàng nhưng rất chính xác, đồng thời mang lại phản ứng rất thật tay với những thay đổi của mặt đường. Khung gầm, hệ thống treo được thiết lập phù hợp để người lái cũng như hành khách đi cùng cảm nhận độ êm ái.

Kết nối điện thoại với màn hình giải trí qua Apple Carplay không dây, hệ thống dẫn đường hiển thị rõ nét. Chọn bản nhạc yêu thích, tăng âm lượng… không gian nội thất Grecale biến thành rạp hát với âm thanh du dương phát ra từ dàn âm thanh Sonus Faber 14 loa nghe rất đã tai. Phải nói thêm rằng, đây là dàn âm thanh cao cấp của Ý, được tinh chỉnh để phù hợp với khoang cabin của Grecale và cho chất âm tự nhiên, tinh tế và giàu cảm xúc.

Hệ thống nhiên liệu trên Grecale tương thích với nhiều loại xăng, trong đó có xăng sinh học E5, E10 Ảnh: Bá Hùng

Mặt trời lên cao cũng là lúc chúng tôi hòa vào cao tốc hướng tới Phan Thiết sau khi đã tiếp đầy bình xăng E10 cho Grecale, do hệ thống nhiên liệu trên Grecale tương thích với nhiều loại xăng, trong đó có cả xăng sinh học E5, E10, theo Maserati. Chuyển sang chế độ lái GT, Grecale bắt đầu cho thấy khác biệt khi xuất hiện âm thanh phát ra từ cụm ống xả, chân ga phản hồi tốt hơn. Nhấn thêm tí chân ga, động cơ lập tức phản ứng mà không hề có độ trễ, vẫn cảm nhận được chút âm thanh phản hồi từ bánh xe và tiếng máy vọng vào cabin nhưng không thể lấn át tiếng ống xả. Với điều kiện lái xe đường trường, GT có lẽ là chế độ lái phù hợp nhất để duy trì sự êm ái nhưng vẫn rất thể thao.

Nếu chưa đủ phấn khích thì hãy chuyển sang chế độ lái Sport. Vẫn là Grecale nhưng khi chế độ lái thể thao được kích hoạt, "tính cách" của chiếc SUV này lập tức thay đổi. Ngay từ nhịp ga đầu, động cơ hộp số phản ứng ngay lập tức, nhanh nhạy nhưng rất mượt mà kèm theo âm thanh phát ra từ cụm ống xả thể thao chủ động Sport Exhaust nghe rõ hơn, van xả chủ động mở ra, giải phóng âm thanh cơ khí uy lực.

Khi kích hoạt chế độ lái thể thao Sport, "tính cách" Grecale lập tức thay đổi

Ảnh: T.H

Chuyển sang chế độ số tay, khẩy nhẹ lẫy số sau vô-lăng, đồng hồ vòng tua như nhảy múa, tiếng vọng từ ống xả mang lại cảm giác đầy phấn khích. Tay giữ vô-lăng, nhích nhẹ chân ga… chẳng mấy chốc, đồng hồ tốc độ "nhảy số" 70 - 80 km/giờ rồi nhanh chóng vọt lên 120 km/giờ. Khung cảnh hai bên dần mờ đi theo tốc độ. Grecale chẳng khác nào con mãnh thú được giải phóng năng lượng, lao vút lên phía trước chỉ trong tích tắc. Vô-lăng lúc này trở nên nặng hơn nhưng phản ứng cực nhạy trong từng nhịp đánh lái, người lái và xe hòa thành một, hệ thống treo đủ chắc chắn đảm bảo độ đầm chắc đến đáng nể.

Vận hành ở chế độ số tay, Grecale trông nhưng mãnh thú được giải phóng năng lượng, lao vút lên phía trước chỉ trong tích tắc

Ảnh: Bá Hùng

Thế nhưng mọi thứ cần có giới hạn, để tránh rơi vào trạng thái cực đoan khi bảng giới hạn tốc độ dần hiện ra, trả về chế độ lái GT, hãm nhẹ phanh là cách tốt nhất… Grecale bỗng nhiên "lành" đến lạ, tốc độ giảm dần sau từng nhịp phanh, trả lại sự êm ái, mượt mà quen thuộc trên chiếc SUV thể thao này.

Chúng tôi đến bãi biển gần hải đăng Kê Gà khi hoàng hôn dần buông. Gió biển hòa trong tiếng sóng vỗ mang đến cảm giác thư thái sau khi cầm lái Grecale trải qua hành trình đầy cảm xúc. Với chiếc SUV này, Maserati cho thấy nghệ thuật dung hòa hoàn hảo các yếu tố đối lập, giữa truyền thống và hiện đại, giữa sự cầu kỳ, hoa mỹ nhưng cũng rất tiện nghi thực dụng và hơn hết là cảm giác thể thao nhưng êm ái, mượt mà. Tất cả, tạo nên chiếc SUV đậm chất Ý và khác biệt với các mẫu xe cùng phân hạng.

Grecale phiên bản GT giá 3,8 tỉ đồng nhưng trang bị không ít "đồ chơi" cao cấp, thứ vốn được xếp vào nhóm "tùy chọn" trên một số mẫu xe cùng phân hạng

Ảnh: Bá Hùng

Grecale được xem như một dòng xe chiến lược của Maserati tại Việt Nam với mức giá dễ tiếp cận nhất trong các dòng xe của hãng xe Ý. Grecale phiên bản GT giá 3,8 tỉ đồng nhưng đã có không ít "đồ chơi" cao cấp, thứ vốn được xếp vào nhóm "tùy chọn" trên một số mẫu xe cùng phân hạng. Nói một cách công bằng, chiếc SUV cao cấp này không hề đắt, bởi người dùng không phải "đau đầu" để lựa chọn thêm từng món trang bị để hạn chế mức giá được đẩy lên cao xa tầm với.