Để phục vụ giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, các đối tác của FIFA đã triển khai chương trình nghiên cứu và phát triển mặt sân trên quy mô toàn cầu.

Mục tiêu là tạo ra những thảm cỏ có thể thích nghi với điều kiện khí hậu khác nhau, đồng thời chịu được cường độ thi đấu đỉnh cao. Đằng sau đó là sự tham gia của các nhà khoa học, doanh nghiệp hạt giống, nông dân và chuyên gia quản lý sân cỏ.

Từ phòng thí nghiệm đến World Cup 2026: Hành trình đặc biệt của những thảm cỏ sân bóng

Ông Tom Rinn, đại diện Công ty hạt giống DLF, cho biết việc nhìn thấy sản phẩm của mình xuất hiện tại World Cup là niềm tự hào lớn. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết những giống cỏ mới phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe như kháng bệnh, phục hồi nhanh, chịu mài mòn tốt và tiêu thụ ít nước hơn.

Theo Leah Brilman, tiến sĩ khoa học về cỏ tại DLF, các nghiên cứu hiện nay tập trung vào việc phát triển những mặt sân có thể chịu được tác động liên tục từ các cầu thủ nhưng vẫn duy trì chất lượng thi đấu.

FIFA cũng đã đầu tư mạnh cho các dự án mặt sân chuyên biệt, với kỳ vọng World Cup 2026 sẽ sử dụng những sân cỏ hiện đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Mặt cỏ World Cup được FIFA chú trọng đầu tư từ nhiều năm trước khi giải đấu diễn ra

Tại Manitoba (Canada), nông dân Lorne Boundy cho biết ông tự hào khi hạt giống được trồng tại địa phương có cơ hội góp mặt tại World Cup. Theo ông, đây là minh chứng cho thấy một ngành sản xuất nhỏ vẫn có thể đóng góp cho sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Trong bóng đá hiện đại, chất lượng mặt sân ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát bóng, hạn chế chấn thương và chất lượng chuyên môn. Vì vậy, phía sau mỗi trận đấu tại World Cup 2026 là công sức của hàng nghìn con người đang âm thầm tạo nên những thảm cỏ hoàn hảo.