Từ Quảng Ngãi: Tập đoàn Hoa Lâm tiếp nối hành trình thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Cùng với hoạt động khám sức khỏe miễn phí, Tập đoàn Hoa Lâm cùng Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City (thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM) và Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM đã trao tặng 500 phần quà, tổng trị giá 1 tỉ đồng, đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh (áo xanh) - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn nhận bảng tài trợ tượng trưng từ đại diện Tập đoàn Hoa Lâm.

Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, là sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn với trách nhiệm đóng góp cho xã hội và chăm lo đời sống người dân. Tham dự chương trình, có sự hiện diện của:

Về phía Lãnh đạo Tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn Khóa XIII, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Bí thư Tỉnh đoàn.



Đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tỉnh Quảng Ngãi.



Đồng chí Bùi Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Quảng Ngãi.



Đồng chí Đặng Văn Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.



Đồng chí Nguyễn Lê Minh Thạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi



Về phía Lãnh đạo xã Trường Giang

Đồng chí Đặng Tấn Khôi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Giang



Đồng chí Trần Đại Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Giang



Đồng chí Vũ Nữ Thanh Huệ - Phó Chủ tịch HĐND xã Trường Giang



Đồng chí Lê Thị Mỹ Hiệp - Phó Chủ tịch thường trực UBND xã Trường Giang



Về phía Tập đoàn Hoa Lâm

Ông Phan Văn Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm.



Ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc Hành chính Nhân sự



Về phía Hội Khoa Học Sức Khỏe TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; Phó Chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam; Trưởng Đơn vị Tế bào mô - Khoa học sinh sản, kiêm Trưởng Đơn vị Nghiên cứu Gen và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.



Về phía Bệnh viện Gia An 115 & Bệnh viện Quốc tế City

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 & Bệnh viện Quốc tế City; Phó Chủ tịch Thường trực Chi hội Bệnh viện Tư nhân TP.HCM và Khu vực phía Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; Ủy viên BCH Hội Doanh nghiệp Phường An Lạc.



BS.CKII. Phan Hoàng Nguyên - Phó Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115, Cố vấn Chuyên môn Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế City.



Bà Nguyễn Thị Huế - Giám đốc Nhân sự



Ngoài ra, chương trình có sự tham dự của các đại biểu xã Trường Giang, Tỉnh Quảng Ngãi, cùng đội ngũ y bác sĩ của hai bệnh viện.

Lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận và trân trọng sự đồng hành của Tập đoàn Hoa Lâm, Hội Khoa học Sức khỏe TP.HCM; BV Gia An 115, BV Quốc tế City.

Đây không chỉ là hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự gắn kết giữa ngành y tế, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Mỗi phần quà là một tấm lòng, trao đi yêu thương và tiếp thêm niềm tin cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.

ThS.BS. Trần Quốc Thành - Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ "Với Tập đoàn Hoa Lâm và Khu Y tế Kỹ thuật cao, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh luôn đi cùng với trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. Đó cũng là điều chúng tôi học được và luôn trân trọng từ Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, một người luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện.

Có thể những gì chúng tôi trao đi không quá lớn, nhưng nếu giúp một người bớt đi một nỗi lo, một gia đình có thêm niềm tin, thì đó đã là một điều rất ý nghĩa".

Đặc biệt, trong quá trình thăm khám, có một trường hợp được bác sĩ phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Chú L.V.D., 60 tuổi, ngụ tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Chỉ số huyết áp của chú lên tới 180/100 mmHg. Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận chú đã xuất hiện những cơn đau ngực từng đợt 3 ngày gần đây.

Thời điểm thăm khám, cơn đau ngực xuất hiện kèm vã mồ hôi. Nhận thấy dấu hiệu tim mạch cấp tính, các bác sĩ tiến hành đo điện tâm đồ. Kết quả ST chênh lên thành trước - dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp.

Ngay lập tức, chú L.V.D. được khẩn trương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả chụp DSA cho thấy tình trạng tổn thương nặng: hẹp 95-99% nhánh LAD đoạn I-II và hẹp 95-99% động mạch vành phải (RCA) đoạn I. Trước tình trạng khẩn cấp, ê-kíp can thiệp đã tiến hành đặt 1 stent tại nhánh LAD để tái thông mạch vành. Tổn thương RCA lên kế hoạch tiếp tục can thiệp ở giai đoạn 2.

Bệnh nhân thuộc diện khó khăn, gia đình liệt sỹ có công với cách mạng nên toàn bộ chi phí can thiệp và điều trị được Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM tài trợ.

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM tài trợ 100% chi phí can thiệp và điều trị cho chú L.V.D

Hành trình về Quảng Ngãi không chỉ được đo bằng số lượt khám hay số phần quà được trao. Giá trị lớn hơn nằm ở sự đồng hành, ở niềm tin được vun đắp. Chuyến đi khép lại, nhưng hành trình vì sức khỏe cộng đồng vẫn tiếp tục - bằng chuyên môn của người thầy thuốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và những tấm lòng biết sẻ chia.