Tự quyên góp tiền dự World Cup, đội tuyển nữ Jamaica vẫn vượt qua vòng bảng

Jamaica là một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất tại World Cup bóng đá nữ 2023 khi loại cựu á quân Brazil để giành quyền vào vòng 16 đội.

Đội tuyển nữ Jamaica AFP

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, báo chí quốc tế viết về Jamaica không chỉ xoay quanh chuyện đội này giành vé từ tay Brazil, mà viết về việc họ tự xoay xở để tìm nguồn tài chính tham dự World Cup.

Thông tin cho hay, các thành viên của đội tuyển nữ Jamaica không được Liên đoàn Bóng đá nước này (JFF) chi trả chế độ như đã hứa. Đội tuyển nữ Jamaica cũng không nhận được bất cứ khoản chu cấp hay phụ cấp nào từ JFF, khi tham dự World Cup 2023.

Đứng trước tình cảnh trớ trêu, các cầu thủ nữ Jamaica quyết định mở một quỹ công có tên Go Fund Me trên mạng xã hội, kêu gọi tài trợ cho đội, hướng về chiến dịch World Cup bóng đá nữ diễn ra tại Úc và New Zealand.

Việc kêu gọi này cho kết quả tốt đến không ngờ. Đội tuyển bóng đá nữ Jamaica nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nơi. Cho đến thời điểm hiện tại, số tiền mà quỹ Go Fund Me thu được lên đến 70.000 USD (gần 1,7 tỉ đồng), đủ để đội tuyển bóng đá nữ Jamaica sang Úc thi đấu vòng bảng World Cup (các đội hầu như chỉ lo kinh phí di chuyển đến quốc gia chủ nhà World Cup, tất cả các khoản còn lại trước và trong thời gian diễn ra giải đều do FIFA chi trả).

Tại bảng F, Jamaica ra quân hòa đội tuyển Pháp 0-0, sau đó thắng Panama 1-0 và cuối cùng là hòa Brazil 0-0. Kết quả này giúp Jamaica giành được vị trí nhì bảng F với 5 điểm sau 3 trận, đẩy Brazil xuống vị trí thứ 3 trong bảng (Brazil có 4 điểm), vừa đủ để vào vòng 16 đội.

Đội tuyển nữ Jamaica (áo vàng) đoạt vé vào vòng 16 đội trên tay đội Brazil AFP

Sau khi Jamaica giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp (lần đầu tiên họ làm được điều này tại một kỳ World Cup), tiếng vang của đội càng lớn, quỹ Go Fund Me khả năng cao sẽ có thêm nhà tài trợ. Trước mắt, trong ít ngày tới, quỹ này dự kiến sẽ đạt 100.000 USD (gần 2,4 tỉ đồng).

Trên mạng xã hội, ngày càng nhiều người ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ Jamaica. Một người hâm mộ bóng đá Jamaica viết: "Đội tuyển nữ Jamaica đáng tự hào hơn nhiều so với đội tuyển bóng đá nam, tại sao họ lại bị đối xử không công bằng như vậy?".

Ở vòng 16 đội, Jamaica sẽ gặp Colombia vào ngày 8.8, đối thủ vừa tầm để Jamaica viết tiếp câu chuyện thần tiên của mình trên đất Úc. Một điều khích lệ cho đội bóng của HLV Lorne Donaldson là số tiền 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng)/người, do FIFA hỗ trợ cho các cầu thủ dự World Cup 2023, sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của các cầu thủ, chứ không chuyển vào tài khoản của JFF, nên các cầu thủ nữ Jamaica sẽ có thêm động lực thi đấu.