Từ sống khỏe đến sống trọn: Hành trình Techcom Life đồng hành cùng người Việt mỗi ngày

Từ các chương trình tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa đến việc đồng hành cùng Kids Run và Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, Techcom Life đang từng bước hiện thực hóa tinh thần sống khỏe, khuyến khích người Việt chủ động chăm sóc sức khỏe và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Dinh dưỡng thông minh: Điểm khởi đầu của hành trình sống khỏe

Sức khỏe ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn mọi người mới dừng lại ở mức nhận thức mà chưa có kế hoạch dài hạn để chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như người thân.

Xuất phát từ thực tế đó, Techcom Life triển khai chương trình "Dinh dưỡng thông minh cho hành trình sống trọn", lựa chọn dinh dưỡng làm điểm chạm đầu tiên bởi đây là yếu tố gắn liền với cuộc sống hàng ngày và có tác động trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.

Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, chương trình được triển khai tại 30 chi nhánh Techcombank trên toàn quốc, thu hút hơn 12.000 lượt khách hàng tham gia. Khách hàng được trải nghiệm đánh giá sức khỏe bằng công nghệ AI, tham vấn cùng chuyên gia và nhận thực đơn dinh dưỡng được cá nhân hóa theo thể trạng, độ tuổi và mục tiêu sức khỏe riêng.

Theo ghi nhận từ đội ngũ triển khai, giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở việc cung cấp kiến thức dinh dưỡng mà ở quá trình khách hàng được lắng nghe, trao đổi và đánh giá nhu cầu sức khỏe một cách cá nhân hóa. Đây cũng là thời điểm tạo ra sự kết nối sâu sắc nhất khi khách hàng bắt đầu nhìn nhận sức khỏe như một kế hoạch cần được đầu tư và chuẩn bị dài hạn.

MC Trần Ngọc, khách mời trải nghiệm chương trình, cũng đưa ra góc nhìn gần gũi: "Nhiều người nghĩ sống khỏe là một mục tiêu lớn, nhưng thực tế thường bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ. Một chế độ ăn phù hợp hay một thói quen tích cực được duy trì mỗi ngày có thể tạo nên khác biệt rất lớn trong tương lai".

Từ nhận thức đến hành động: Khi sức khỏe được nuôi dưỡng qua vận động

Nếu dinh dưỡng là nền tảng của sức khỏe thì vận động chính là bước tiếp theo để biến nhận thức thành hành động.

Phát huy tinh thần sống khỏe bằng hành động thực tế, Techcom Life đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 thông qua hai sáng kiến nổi bật là giải chạy thiếu nhi Kids Run và Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia cự ly 42km.

Dự kiến diễn ra ngày 03.10.2026 tại Hà Nội, Kids Run dành cho trẻ em từ 5 đến 14 tuổi với hai cự ly 1,5km và 3km. Với thông điệp "Bước chân nhỏ. Bản lĩnh lớn", chương trình được thiết kế nhằm khuyến khích trẻ em vận động từ sớm, đồng thời giúp các em rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật và tinh thần vượt qua thử thách.

Không chỉ là một hoạt động thể thao, Kids Run còn phản ánh niềm tin rằng những trải nghiệm tích cực trong tuổi thơ có thể góp phần xây dựng nền tảng thể chất, tinh thần và bản lĩnh cho thế hệ tương lai.

Bên cạnh đó, Techcom Life đồng hành cùng Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia cự ly 42km, với hai giải thưởng trị giá 200 triệu đồng dành cho vận động viên nam và nữ phá kỷ lục quốc gia.

Giải thưởng không đơn thuần tôn vinh người về đích nhanh nhất, mà còn ghi nhận cả một hành trình dài của sự kiên trì, kỷ luật và nỗ lực không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Đây cũng là những giá trị mà Techcom Life mong muốn lan tỏa tới cộng đồng thông qua hoạt động đồng hành cùng giải chạy.

Xây dựng cộng đồng sống khỏe chủ động

Trong năm đầu tiên hoạt động, Techcom Life đã phát triển hệ sinh thái giá trị dựa trên ba trụ cột chiến lược gồm Sức khỏe, Tài chính và Chất lượng sống. Trong đó, sức khỏe được xem là nền tảng đầu tiên và căn bản giúp mỗi cá nhân và gia đình xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như chủ động hơn trước những thay đổi của tương lai.

Từ chương trình tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa đến các hoạt động thể thao cộng đồng quy mô lớn, Techcom Life đang theo đuổi một cách tiếp cận nhất quán: khuyến khích người Việt quan tâm đến sức khỏe từ những hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài.

Thực tế cho thấy điều mà khách hàng tìm kiếm ngày nay không chỉ là sự bảo vệ trước các rủi ro, mà còn là những giải pháp giúp họ duy trì chất lượng sống, chăm sóc bản thân tốt hơn và an tâm hơn về tương lai của gia đình.

Thông qua các hoạt động khuyến khích sống khỏe, Techcom Life kỳ vọng góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh và chủ động trong cộng đồng. Từ một bữa ăn cân bằng hơn, một buổi vận động nhiều hơn đến gieo mầm thói quen tốt là bước chạy đầu tiên của trẻ em hay nỗ lực chinh phục các kỷ lục mới, mỗi thay đổi tích cực hôm nay đều là nền tảng cho một tương lai khỏe mạnh và sẵn sàng sống trọn vẹn cho ngày mai.