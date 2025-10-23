Từ sự thấu hiểu người mẹ đến đột phá của ngành sữa Việt Nam

Hậu phương "ra đời" từ sự thấu hiểu âu lo của mẹ

Những năm tháng khôn lớn của con thường đi kèm vô số lo âu của mẹ: bé quấy khóc vì đầy hơi, nôn trớ; những cơn bệnh vặt khiến cả gia đình mất ngủ; hay tình trạng tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường ruột làm mẹ luôn thấp thỏm. Một khảo sát từ 532 người tham gia do báo VnExpress cùng Vinamilk thực hiện cuối năm 2024 cũng cho thấy khoảng 45.5% phụ huynh thừa nhận gặp khó khăn trong việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu, chủ yếu do những vấn đề về sức khỏe và công việc.

Theo các chuyên gia, những áp lực trên hành trình chăm con ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của mẹ. Việc chăm sóc trẻ, đặc biệt khi con thường xuyên gặp vấn đề về tiêu hóa hoặc sức đề kháng, dễ khiến mẹ cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Vì vậy, việc có được những nền tảng khoa học đáng tin cậy sẽ giúp mẹ yên tâm hơn và giữ được tinh thần khỏe mạnh để đồng hành cùng con.

Xuất phát từ sự thấu hiểu đó, cuối năm 2024, Vinamilk Optimum với tôn chỉ "Nhà nào cũng có Mẹ" đã giới thiệu dòng sữa bột trẻ em chứa công thức được bổ sung 6 HMO đầu tiên* tại Việt Nam. Công thức này chiếm đến 58% lượng HMO có trong sữa mẹ, đại diện đủ 3 nhóm HMO chính, đặc biệt có cả 3-FL và DFL - hai HMO trước đây hiếm có trên thị trường (theo kết quả nghiên cứu do CI Research thực hiện).

Vinamilk Optimum với công thức chứa 6 HMO đầu tiên* tại Việt Nam, đồng hành cùng mẹ và hậu phương nuôi dưỡng con trẻ. ẢNH: VINAMILK

Với nền tảng khoa học này, Optimum tự tin khi trở thành hậu phương vững chắc cho mẹ, mang đến sự an tâm từ một giải pháp dinh dưỡng được nghiên cứu chuyên sâu. Chính nền tảng dinh dưỡng ấy giúp trẻ được hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường đề kháng. Khi con lớn lên vững vàng từng ngày, mẹ cũng có thêm nhiều khoảnh khắc an tâm và hạnh phúc để những tháng ngày chăm con cũng thêm hạnh phúc.

Tiên phong viết nên những chương mới cho ngành sữa Việt

Là "anh lớn" của ngành sữa Việt, Vinamilk luôn tiên phong trong nghiên cứu và phát triển, đặt ra những chuẩn mực mới với các công thức dinh dưỡng vượt trội, góp phần nuôi dưỡng thế hệ tương lai.

Năm 2023, Vinamilk đã ký kết đối tác chiến lược với 6 tập đoàn Dinh dưỡng hàng đầu thế giới bao gồm: Tập đoàn dinh dưỡng DSM (Thụy Sĩ), Tập đoàn khoa học sinh học CHR HANSEN (Đan Mạch), Tập đoàn dinh dưỡng BENEO (Đức), Tập đoàn công nghệ sinh học GNOSIS (Ý), Tập đoàn sản xuất và phân phối dầu thực vật AAK (Thụy Điển), Tập đoàn thực phẩm KANEMATSU (Nhật). Thông qua những hợp tác này, Vinamilk đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng các nghiên cứu đột phá về dinh dưỡng vào các sản phẩm sữa dành cho trẻ em, giúp cho sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và tiến gần tới nguồn dinh dưỡng vàng trong sữa mẹ.

Nhờ những hợp tác toàn cầu và tinh thần luôn nâng chuẩn chất lượng sản phẩm đã giúp Vinamilk chinh phục nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Chỉ riêng năm 2023, Vinamilk vinh dự nhận đồng thời giải thưởng Purity Award và chứng nhận First 1.000 Day Promise từ Clean Label Project (Mỹ) - bảo chứng khắt khe về độ tinh khiết và chất lượng của sữa công thức dành cho trẻ em. Chiến thắng trên trường quốc tế cũng giúp Vinamilk nâng chuẩn chất lượng sữa công thức dành cho trẻ em, tiếp thêm động lực để thương hiệu tiếp tục bứt phá trên thị trường sữa trong và ngoài nước.

Mới đây nhất, tháng 7.2025, Vinamilk tiếp tục tạo dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam hiếm hoi được mời phát biểu tại Hội nghị Phát triển Châu Á 2025 - diễn đàn lớn bậc nhất khu vực về thực phẩm, đồ uống và dinh dưỡng, quy tụ hơn 20 quốc gia và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. Tại đây, doanh nghiệp đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công thức được đánh giá là thiết lập chuẩn dinh dưỡng quốc tế mới cho sữa công thức trẻ em. Sự kiện này đã khẳng định uy tín và vị thế tiên phong của Vinamilk trên bản đồ dinh dưỡng toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của Vinamilk trong việc đồng hành cùng mẹ và trẻ em bằng những nền tảng khoa học vững chắc.

Đại diện Vinamilk chia sẻ về đột phá 6 HMO với các khách mời tại Diễn đàn Phát triển Châu Á 2025. ẢNH: VINAMILK

Đại diện Vinamilk chia sẻ: "Công thức 6 HMO trong Optimum là một bước tiến quan trọng, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường đề kháng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong hành trình khôn lớn".

Doanh nghiệp cho biết thêm, thành quả này là kết tinh của hơn ba năm nghiên cứu không ngừng, tiếp nối hành trình gần nửa thế kỷ tiên phong của Vinamilk trong việc mang đến nguồn dinh dưỡng chuẩn quốc tế cho trẻ em Việt và là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đồng hành cùng thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn.

(*) Tính đến ngày 25.3.2025, tất cả các Sản phẩm Sữa bột và Sữa uống dinh dưỡng Optimum Gold và Optimum Colos của Vinamilk là sản phẩm có công thức được bổ sung 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam (Theo kết quả nghiên cứu thị trường do CI Research thực hiện).