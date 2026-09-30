Từ tháng 10, loạt chính sách mới về trợ cấp, giao thông tác động đến người dân

Mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng

Từ ngày 5.10, Nghị định 335 năm 2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội có hiệu lực. Theo điều 4 nghị định này, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, thay cho mức 500.000 đồng/tháng.

Từ tháng 10, nhiều quy định mới về mức chuẩn trợ giúp xã hội, giảm ùn tắc giao thông, tiêu chuẩn chiến sĩ thi đua cơ sở có hiệu lực ẢNH MINH HỌA: NGÂN NGA

Mức chuẩn này là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng; mức chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các mức trợ giúp xã hội khác.

Theo quy định, mức trợ cấp xã hội hằng tháng được tính bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng, từ 1 đến 3 lần tùy từng đối tượng.

Thành phố được áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1.10, trong đó có những quy định mới liên quan trực tiếp đến giao thông đô thị.

Theo điểm g khoản 1 điều 14, HĐND thành phố có thẩm quyền quy định chính sách, biện pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm thành phố nhằm giảm ùn tắc giao thông, giảm phát thải; đồng thời được áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng được ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và hạn chế sử dụng phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Người dân có thể yêu cầu tòa án cung cấp thông tin qua internet

Cũng từ ngày 1.10, Thông tư 16 năm 2026 của TAND tối cao quy định về công khai hoạt động của TAND có hiệu lực.

Theo thông tư, tòa án công khai nhiều thông tin trong hoạt động xét xử, giải quyết vụ án, vụ việc, trong đó có thông tin thụ lý; thông tin phiên tòa, phiên họp; bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp pháp luật quy định không được công khai.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu tòa án cung cấp thông tin tại trụ sở, qua dịch vụ bưu chính hoặc qua internet.

Người yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở tòa án được sử dụng điện thoại di động và phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp, tải văn bản, hồ sơ, tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm nông nghiệp

Một chính sách đáng chú ý khác bắt đầu áp dụng từ ngày 20.10 là Nghị định 346 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp.

Theo điều 5 của nghị định, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng so với mức 90% hiện nay.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, cận nghèo tăng từ tối đa 20% lên 50% phí bảo hiểm.

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 30% phí bảo hiểm.

Thay đổi tiêu chuẩn "chiến sĩ thi đua cơ sở"

Từ ngày 1.10, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng cũng bắt đầu có hiệu lực.

Theo điều 23 luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được sửa đổi, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn theo quy định mới.

Trong đó, người được đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" có thể thuộc trường hợp được xét danh hiệu.

Ngoài ra, người đạt danh hiệu "lao động tiên tiến" hoặc "chiến sĩ tiên tiến" và có sáng kiến được cơ sở công nhận cũng thuộc diện xét. Luật còn quy định trường hợp có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả; hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

So với quy định trước đây, điều kiện xét danh hiệu này đã được sửa đổi, tách thành các trường hợp cụ thể.