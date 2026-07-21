Từ tháng 7, tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ

Theo thông tư 103 năm 2026 của Bộ Quốc phòng chính sách này áp dụng cho các quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này cũng áp dụng cho quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là những đối tượng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào.

Cách tính và mức hưởng mới

Từ ngày 1.7, mức trợ cấp hằng tháng mới sẽ được tính bằng mức trợ cấp của tháng 6.2026 nhân với 1,08.

Sau khi điều chỉnh, tùy vào thâm niên công tác (từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm), mỗi cá nhân sẽ nhận được mức trợ cấp dao động từ hơn 2,8 triệu đến hơn 3,3 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1.7, mức trợ cấp hằng tháng mới sẽ được tính bằng mức trợ cấp của tháng 6.2026 nhân với 1,08 ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Cụ thể các mức hưởng như sau:

Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 2.838.000 đồng/tháng.

Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 2.966.000 đồng/tháng.

Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 3.097.000 đồng/tháng.

Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 3.227.000 đồng/tháng.

Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 3.353.000 đồng/tháng.

Triển khai chi trả và hồi tố

Dù thông tư 103 năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 30.8, nhưng người dân hoàn toàn có thể yên tâm vì các quy định về mức trợ cấp mới được áp dụng tính hưởng kể từ ngày 1.7.

Điều này đồng nghĩa với việc các đối tượng thụ hưởng sẽ được nhận phần chênh lệch tăng thêm của cả tháng 7 và tháng 8.

Về trách nhiệm chi trả, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh và phát tiền cho các trường hợp đã có quyết định hưởng trợ cấp trước ngày thông tư có hiệu lực. Các trường hợp phát sinh mới từ ngày 30.8 trở đi sẽ do các quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm nhiệm.

Kinh phí thực hiện việc tăng trợ cấp lần này do ngân sách Trung ương đảm bảo, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương để UBND cấp tỉnh thực hiện chi trả đúng quy định.