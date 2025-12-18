Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội thông qua luật Xây dựng sửa đổi chiều 10.12, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết nghị định hướng dẫn của Chính phủ sẽ quy định đơn giản tối đa thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo ông, thủ tục cấp phép xây dựng sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thời gian cấp dự kiến tối đa 7 - 10 ngày. Việc này giúp giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí. Chính phủ sẽ đưa ra quy định tăng trách nhiệm của tư vấn thiết kế về đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

Hiện tại, thời gian cấp giấy phép này với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình (không phải nhà ở riêng lẻ) 20 ngày và công trình cấp 1, 2 không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xây dựng thời gian qua vẫn còn rườm rà, kéo dài và tốn kém. Dù quy định không quá 15 ngày với nhà ở riêng lẻ nhưng nhiều người dân cho biết mất cả tháng để được cấp phép. Đây là lý do luật Xây dựng nhà ở đã mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, cũng như hướng tới đơn giản hóa thủ tục cấp phép, tăng cường hậu kiểm.

Trước đó, từ tháng 6.2025, Hà Nội đã thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng trực tuyến trên cổng dịch vụ công của thành phố. Tuy nhiên, với quy định mới tại luật Xây dựng sửa đổi, việc cấp giấy phép xây dựng trực tuyến sẽ được triển khai rộng rãi trên cả nước, khi luật có hiệu lực vào tháng 7.2026.

5 bước xin cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến

Người dân có thể làm thủ tục trực tuyến xin cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ miễn phí ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 1: Công dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/. Chọn nút "Đăng nhập" bằng Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Bước 2: Nhập từ khóa: "Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án) và nhà ở riêng lẻ" vào thanh tìm kiếm để tìm thủ tục hành chính.

Bước 3: Công dân "Xem chi tiết" Thủ tục hành chính để nắm được trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, phí, lệ phí của thủ tục đối với các hình thức nộp trực tiếp, dịch vụ bưu chính và trực tuyến. Công dân chọn "tỉnh/thành phố", "phường/xã" thực hiện thủ tục hành chính chọn nút "Đồng ý" để nộp hồ sơ trực tuyến.

Nếu người dân chọn cơ quan thực hiện tại Hà Nội, hệ thống sẽ chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.Hà Nội ẢNH: M.H

Bước 4: Khi thực hiện nộp trực tuyến, tùy thuộc vào việc chọn cơ quan tiếp nhận tại địa phương nào, hệ thống sẽ chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố đó để nộp hồ sơ.

Công dân thực hiện nhập thông tin hồ sơ; tích chọn "Thông tin người được giải quyết"; xem danh sách thành phần hồ sơ cần nộp đối với thủ tục hành chính đang thực hiện.

Đối với các thành phần hồ sơ có gắn (*), bắt buộc phải tải tài liệu đính kèm. Sau khi hoàn thành chọn "Lưu và Nộp hồ sơ".

Tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.Cần Thơ, khi chọn nơi giải quyết thủ tục ví dụ như UBND P.An Bình, hệ thống sẽ cung cấp 2 lựa chọn là 20 ngày với giấy phép công trình và 15 ngày với giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ẢNH: M.H

Bước 5: Công dân có thể xem lại chi tiết hồ sơ, phiếu hẹn trả, bổ sung và yêu cầu rút hồ sơ tại "Thông tin tài khoản". Lưu ý luôn đăng xuất tài khoản sau khi hoàn thành thủ tục để bảo mật thông tin.



