Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Chính sách mới:

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày

Mai Hà
Mai Hà
18/12/2025 07:17 GMT+7

Chính phủ sẽ xây dựng nghị định hướng dẫn, quy định đơn giản tối đa thủ tục cấp phép xây dựng, khi luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026.

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi Quốc hội thông qua luật Xây dựng sửa đổi chiều 10.12, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết nghị định hướng dẫn của Chính phủ sẽ quy định đơn giản tối đa thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo ông, thủ tục cấp phép xây dựng sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thời gian cấp dự kiến tối đa 7 - 10 ngày. Việc này giúp giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí. Chính phủ sẽ đưa ra quy định tăng trách nhiệm của tư vấn thiết kế về đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

Hiện tại, thời gian cấp giấy phép này với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình (không phải nhà ở riêng lẻ) 20 ngày và công trình cấp 1, 2 không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xây dựng thời gian qua vẫn còn rườm rà, kéo dài và tốn kém. Dù quy định không quá 15 ngày với nhà ở riêng lẻ nhưng nhiều người dân cho biết mất cả tháng để được cấp phép. Đây là lý do luật Xây dựng nhà ở đã mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng, cũng như hướng tới đơn giản hóa thủ tục cấp phép, tăng cường hậu kiểm.

Trước đó, từ tháng 6.2025, Hà Nội đã thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng trực tuyến trên cổng dịch vụ công của thành phố. Tuy nhiên, với quy định mới tại luật Xây dựng sửa đổi, việc cấp giấy phép xây dựng trực tuyến sẽ được triển khai rộng rãi trên cả nước, khi luật có hiệu lực vào tháng 7.2026.

5 bước xin cấp Giấy phép xây dựng trực tuyến

Người dân có thể làm thủ tục trực tuyến xin cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ miễn phí ngay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 1: Công dân truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn/. Chọn nút "Đăng nhập" bằng Tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày- Ảnh 1.

Bước 2: Nhập từ khóa: "Cấp Giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/ Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/ Dự án) và nhà ở riêng lẻ" vào thanh tìm kiếm để tìm thủ tục hành chính.

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày- Ảnh 2.

Bước 3: Công dân "Xem chi tiết" Thủ tục hành chính để nắm được trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, phí, lệ phí của thủ tục đối với các hình thức nộp trực tiếp, dịch vụ bưu chính và trực tuyến. Công dân chọn "tỉnh/thành phố", "phường/xã" thực hiện thủ tục hành chính chọn nút "Đồng ý" để nộp hồ sơ trực tuyến.

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày- Ảnh 3.

Nếu người dân chọn cơ quan thực hiện tại Hà Nội, hệ thống sẽ chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.Hà Nội

ẢNH: M.H

Bước 4: Khi thực hiện nộp trực tuyến, tùy thuộc vào việc chọn cơ quan tiếp nhận tại địa phương nào, hệ thống sẽ chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, thành phố đó để nộp hồ sơ. 

Công dân thực hiện nhập thông tin hồ sơ; tích chọn "Thông tin người được giải quyết"; xem danh sách thành phần hồ sơ cần nộp đối với thủ tục hành chính đang thực hiện. 

Đối với các thành phần hồ sơ có gắn (*), bắt buộc phải tải tài liệu đính kèm. Sau khi hoàn thành chọn "Lưu và Nộp hồ sơ".

Từ tháng 7.2026, cấp giấy phép xây dựng hoàn toàn trực tuyến trong 7 - 10 ngày- Ảnh 4.

Tại hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.Cần Thơ, khi chọn nơi giải quyết thủ tục ví dụ như UBND P.An Bình, hệ thống sẽ cung cấp 2 lựa chọn là 20 ngày với giấy phép công trình và 15 ngày với giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

ẢNH: M.H

Bước 5: Công dân có thể xem lại chi tiết hồ sơ, phiếu hẹn trả, bổ sung và yêu cầu rút hồ sơ tại "Thông tin tài khoản". Lưu ý luôn đăng xuất tài khoản sau khi hoàn thành thủ tục để bảo mật thông tin.


Tin liên quan

Chính thức mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Chính thức mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng

Với đa số đại biểu, chiều 10.12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật Xây dựng sửa đổi, với việc nhiều quy định mới rút gọn thủ tục về cấp phép xây dựng, thêm đối tượng được miễn giấy phép.

Miễn giấy phép xây dựng, thủ tục cấp sổ đỏ sẽ ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

Giấy Phép Xây Dựng cấp giấy phép xây dựng online luật Xây dựng sửa đổi Chính sách mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận