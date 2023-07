Từ Thanh Hóa trốn truy nã vào Bình Dương vẫn đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi

Ngày 6.7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an TP.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ đối tượng truy nã Trịnh Đình Quân (47 tuổi, quê tại xã Xuân Lai, H.Thọ Xuân, Thanh Hóa).



Đối tượng Trịnh Đình Quân bị bắt giữ CÔNG AN THANH HÓA

Trịnh Đình Quân bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã từ năm 2009 do đối tượng này có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2009, Trịnh Đình Quân có hành vi mua bán, vận chuyển 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Khi đó, Quân bỏ trốn nên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định truy nã.

Đến ngày 4.7, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Trịnh Đình Quân đang ở trên địa bàn TP.Thuận An (Bình Dương), thay đổi họ tên thành Trịnh Đình Thanh.

Cũng theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian trốn truy nã tại TP.Thuận An, Trịnh Đình Quân thường hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi.

Sau khi xác định rõ đối tượng, lực lượng công an đã bắt giữ Trịnh Đình Quân và di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.